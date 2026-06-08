Дешевший флагман Samsung розсекречено до анонсу: чим порадує Galaxy S26 FE (фото)

Новий смартфон лінійки Fan Edition — Galaxy S26 FE, готується до виходу. Він змінить попередню модель S25 FE, запропонувавши низку корисних апгрейдів.

Телефони цієї серії від Samsung пропонують близькі до топових параметри за зниженою ціною — по суті, S26 FE стане здешевленим аналогом звичайного Galaxy S26. Інформація про новинку розкрилася завдяки сертифікації в базі даних консорціуму Wireless Power Consortium (WPC), пише SamMobile. Тепер ми знаємо ключові характеристики Galaxy S26 FE, а також можемо оцінити дизайн гаджета на перших фото.

Зовнішній вигляд Galaxy S26 FE

Судячи з опублікованих знімків, Samsung зберегла загальну естетику лінійки, але впровадила одне нововведення. На відміну від попередника, Galaxy S26 FE отримає виділений "острівець" для потрійної основної камери — точно такий самий, як у актуальних флагманів серії S26.

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В іншому екстер'єр телефону залишився впізнаваним і практичним:

Плоский екран з округленими кутами і круглим вирізом під фронтальну камеру по центру.

Лаконічна задня панель зі світлодіодним спалахом, розташованим поруч із модулями камер.

Міцна металева рамка корпусу.

Стандартне розташування фізичних клавіш живлення і регулювання гучності на правій грані.

Дизайн Galaxy S26 FE: типовий Samsung, але тепер із трохи свіжішою естетикою актуальних флагманів серії S26 Фото: sammobile.com

На фотографії з бази даних WPC смартфон представлений у темному (чорно-сірому) кольорі, який гарантовано стане одним з основних варіантів забарвлення на старті продажів.

Очікувані специфікації Galaxy S26 FE

У документах сертифікації вказана потужність бездротової зарядки 5 Вт, однак експерти зазначають, що це лише тимчасовий показник для проходження тестів. Комерційний варіант S26 FE отримає підтримку бездротового підживлення потужністю щонайменше 15 Вт, як і в моделі попереднього покоління.

Згідно з попередніми повідомленнями інсайдерів, оснащення "народного флагмана" від Samsung має такий вигляд:

Дисплей: OLED-панель виробництва компанії BOE (ймовірно, 6,7 дюйма).

OLED-панель виробництва компанії BOE (ймовірно, 6,7 дюйма). Процесор: фірмовий чипсет Samsung Exynos 2500 флагманського рівня.

фірмовий чипсет Samsung Exynos 2500 флагманського рівня. Пам'ять: 8 ГБ оперативної пам'яті в стартовій модифікації.

8 ГБ оперативної пам'яті в стартовій модифікації. ПЗ: операційна система Android 17 з прошивкою One UI 9.0 прямо з коробки.

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