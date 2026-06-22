Бюджетний флагман Samsung випробували на продуктивність: що показали тести (фото)

Компанія Samsung незабаром випустить смартфон Galaxy S26 FE, який позиціонується як доступніша версія флагмана Galaxy S26.

Тест на Geekbench вже розкрив процесор, обсяг оперативної пам'яті та продуктивність майбутнього Samsung Galaxy S26 FE. На це звернув увагу портал Android Headlines.

Samsung Galaxy S26 FE з’явився у базі даних Geekbench під номером моделі SM-S741N. Він використовує чипсет Exynos 2500, має 8 ГБ оперативної пам'яті та працює на операційній системі Android 17. Телефон набрав 2255 балів у одноядерному тесті та 7450 балів у багатоядерному.

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Як зазначають експерти, Galaxy S26 FE пропонує помітне збільшення обчислювальної потужності порівняно з поточним поколінням Galaxy S25 FE, яке базується на процесорі Exynos 2400.

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Що відомо про Samsung Galaxy S26 FE

Судячи з оприлюднених рендерів, візуально Galaxy S26 FE нагадуватиме дорожчу серію Galaxy S26, зокрема за завдяки виділеному модулю камери. Окрім того, смартфон отримає звичний плоский екран з округленими кутами, круглий виріз фронтальної камери по центру та міцну металеву рамку.

Ймовірний дизайн Galaxy S26 FE Фото: sammobile.com

Витоки вказують на те, що Galaxy S26 FE може мати 6,7-дюймовий OLED-дисплей виробництва компанії BOE, а також підтримку бездротового підживлення потужністю щонайменше 15 Вт, як і модель попереднього покоління.

Очікувана ціна Samsung Galaxy S26 FE — від 649,99 до 699 доларів.

Нагадаємо, компанія Nothing, ймовірно, готується до запуску бюджетного телефона, який стане доповненням лінійки Nothing Phone (4a).

Фокус також повідомляв, що Vivo X Fold 6 може обійти свого основного конкурента Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra за ємністю акумулятора.