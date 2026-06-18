Забудьте про Samsung: який смартфон перевершить флагмана Galaxy Z Fold 8 Ultra (фото)

Майбутній складаний смартфон Vivo X Fold 6 може обійти свого основного конкурента Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra за ємністю акумулятора.

Хоча Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra отримає значно більшу батарею порівняно з Z Fold 7, він значно поступатиметься Vivo X Fold 6. Про це пише Android Authority з посиланням на виконавчого директора Vivo Хана Босяо.

Повідомляється, що Vivo X Fold 6 матиме акумулятор ємністю 7000 мАг. Таким чином він перевершить свого попередника Vivo X Fold 5 з його батареєю ємністю 6000 мАг, а також Samsung Galaxy Z Fold 7, який використовує акумулятор на 4400 мАг.

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Що стосується майбутнього Galaxy Z Fold 8 Ultra, витоки вказують на те, що ємність його акумулятора становитиме лише 5000 мАг. Якщо ці чутки виявляться правдивими, то флагман Samsung значно поступатиметься своєму конкуренту від Vivo за тривалістю автономної роботи.

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Інші характеристики X Fold 6

За даними інсайдерів, Vivo X Fold 6 отримає процесор Dimensity 9500 Super Edition, основну камеру на 200 МП, телеоб'єктив LYT-602 на 50 МП, підтримку телеоб'єктива LYT-602 власного виробництва, 8,02-дюймовий складаний екран з піковою яскравістю 5000 ніт, а також водонепроникність IPX8 та IPX9.

Vivo X Fold Blue Hole Vivo X Fold Salt Lake Vivo X Fold Polar Night Vivo X Fold Black Gold

Очікується, що Vivo X Fold 6 буде доступний у чотирьох кольорах — Blue Hole, Salt Lake, Polar Night та Black Gold. Заявлена дата презентації смартфона — 26 червня.

Нагадаємо, Galaxy Z Fold 6 свого часу вважався одним з найкращих складаних смартфонів, проте новий Galaxy Z Fold 8 може скласти йому гідну конкуренцію.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв флагманські складані смартфони Motorola Razr Fold та Samsung Galaxy Z Fold7.