Забудьте о Samsung: какой смартфон превзойдет флагман Galaxy Z Fold 8 Ultra (фото)

Будущий складной смартфон Vivo X Fold 6 может превзойти своего основного конкурента Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra по емкости аккумулятора.

Хотя Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra получит значительно более емкий аккумулятор по сравнению с Z Fold 7, он будет значительно уступать Vivo X Fold 6. Об этом пишет Android Authority со ссылкой на исполнительного директора Vivo Хана Босяо.

Сообщается, что Vivo X Fold 6 будет оснащён аккумулятором ёмкостью 7000 мАч. Таким образом, он превзойдёт своего предшественника Vivo X Fold 5 с аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, а также Samsung Galaxy Z Fold 7, в котором используется аккумулятор ёмкостью 4400 мАч.

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Что касается будущего Galaxy Z Fold 8 Ultra, утечки указывают на то, что емкость его аккумулятора составит всего 5000 мАч. Если эти слухи окажутся правдивыми, то флагман Samsung значительно уступит своему конкуренту от Vivo по продолжительности автономной работы.

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Другие характеристики X Fold 6

По данным инсайдеров, Vivo X Fold 6 будет оснащен процессором Dimensity 9500 Super Edition, основной камерой на 200 МП, телеобъективом LYT-602 на 50 МП, поддержку телеобъектива LYT-602 собственного производства, 8,02-дюймовый складной экран с пиковой яркостью 5000 нит, а также водонепроницаемость по стандартам IPX8 и IPX9.

Vivo X Fold Blue Hole Vivo X Fold Salt Lake Vivo X Fold Polar Night Vivo X Fold "Черный и золотой"

Ожидается, что Vivo X Fold 6 будет доступен в четырёх цветовых вариантах — Blue Hole, Salt Lake, Polar Night и Black Gold. Заявленная дата презентации смартфона — 26 июня.

Напомним, что Galaxy Z Fold 6 в свое время считался одним из лучших складных смартфонов, однако новый Galaxy Z Fold 8 может составить ему достойную конкуренцию.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил флагманские складные смартфоны Motorola Razr Fold и Samsung Galaxy Z Fold7.