Xiaomi 17T Pro против Google Pixel 10: какой смартфон лучше выбрать в 2026 году (фото)
Смартфоны Xiaomi 17T Pro и Google Pixel 10 ориентированы на премиальный рынок, однако они предлагают несколько разный пользовательский опыт.
Xiaomi 17T Pro делает ставку на флагманские характеристики, сверхбыструю зарядку и емкий аккумулятор, тогда как сильной стороной Google Pixel 10 являются программное обеспечение, искусственный интеллект и камера. О преимуществах и недостатках обоих устройств рассказали эксперты портала Gizmochina.
Дизайн
Xiaomi 17T Pro имеет корпус из стекла и алюминия с защитой Gorilla Glass 7i. Смартфон имеет сертификацию IP68, инфракрасный передатчик, поддерживает несколько SIM-карт и eSIM-карт. Его дизайн ориентирован на пользователей, которые ценят мощное оборудование и многофункциональность.
Корпус Google Pixel 10 также изготовлен из стекла и алюминия. Он защищен покрытием Gorilla Glass Victus 2 и имеет сертификат IP68. Визуально этот телефон выглядит более минималистично, что придает ему изысканный и современный вид.
Дисплей
Xiaomi 17T Pro оснащён 6,83-дюймовой AMOLED-панелью с частотой обновления 144 Гц, поддержкой Dolby Vision, ШИМ-регулировкой яркости с частотой 3840 Гц и пиковой яркостью 3500 нит. Pixel 10 предлагает меньший OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит.
В целом Xiaomi предлагает более впечатляющий дисплей, чем Pixel. В то же время настройки дисплея от Google остаются превосходными для повседневного использования и точности цветопередачи.
Производительность
Pixel 10 работает на процессоре Google Tensor G5 с оперативной памятью объемом до 12 ГБ. Чипсеты Tensor, как правило, ориентированы на задачи, связанные с искусственным интеллектом, а не на лидерство в бенчмарках.
В свою очередь, Xiaomi 17T Pro оснащен процессором MediaTek Dimensity 9500 в сочетании с накопителем UFS 4.1 и оперативной памятью объемом до 16 ГБ. Он предназначен для работы с требовательными играми, многозадачности и интенсивных рабочих нагрузок, поэтому обеспечивает высокую производительность со значительным запасом для будущих обновлений ПО.
Аккумулятор
Xiaomi 17T Pro бесспорно лидирует в плане аккумулятора. Он оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч в сочетании с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт.
Для сравнения, Pixel 10 оснащён аккумулятором ёмкостью 4970 мАч с проводной зарядкой мощностью 30 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт. Он может работать без подзарядки целый день, однако значительно уступает конкуренту от Xiaomi.
Камера
Pixel 10 оснащён основной камерой на 48 МП, телеобъективом на 10,8 МП с 5-кратным увеличением, сверхширокоугольной камерой на 13 МП и фронтальной камерой на 10,5 МП. По словам экспертов, обработка фотографий Google остается одним из самых сильных преимуществ линейки Pixel.Важно
Xiaomi 17T Pro оснащен основной камерой на 50 МП, перископным телеобъективом на 50 МП с 5-кратным оптическим зумом, сверхширокоугольным объективом на 12 МП и фронтальной камерой на 32 МП.
В итоге Xiaomi 17T Pro предлагает более мощную камеру и более широкие возможности для видеосъемки, тогда как Pixel 10 выделяется благодаря программным решениям Google
Заключение
По мнению экспертов, Xiaomi 17T Pro — лучший выбор для большинства покупателей, которые ищут смартфон в премиальном сегменте. Среди его основных преимуществ — дисплей, аккумулятор, скорость зарядки, производительность и аппаратное обеспечение.
В то же время Google Pixel 10 остаётся отличным вариантом для пользователей, которые отдают предпочтение программному обеспечению, функциям искусственного интеллекта и фотосъёмке. Google предлагает целых 7 лет обновлений, что делает Pixel 10 хорошим выбором для длительного использования.
- Цена Xiaomi 17T Pro — от 36 499 грн.
- Цена Google Pixel 10 — от 27 199 грн.
Напомним, что Vivo готовится выпустить новый недорогой смартфон T5 Lite 5G с мощным аккумулятором и ярким дисплеем.
Фокус также сообщал, что новый RugOne Xever 8 получил ряд функций для активного отдыха и работы в полевых условиях.