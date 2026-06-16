Xiaomi 17T Pro против Google Pixel 10: какой смартфон лучше выбрать в 2026 году (фото)

Смартфоны Xiaomi 17T Pro и Google Pixel 10 ориентированы на премиальный рынок, однако они предлагают несколько разный пользовательский опыт.

Xiaomi 17T Pro делает ставку на флагманские характеристики, сверхбыструю зарядку и емкий аккумулятор, тогда как сильной стороной Google Pixel 10 являются программное обеспечение, искусственный интеллект и камера. О преимуществах и недостатках обоих устройств рассказали эксперты портала Gizmochina.

Дизайн

Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro Фото: notebookcheck.com

Xiaomi 17T Pro имеет корпус из стекла и алюминия с защитой Gorilla Glass 7i. Смартфон имеет сертификацию IP68, инфракрасный передатчик, поддерживает несколько SIM-карт и eSIM-карт. Его дизайн ориентирован на пользователей, которые ценят мощное оборудование и многофункциональность.

Google Pixel 10 Фото: techadvisor.com

Корпус Google Pixel 10 также изготовлен из стекла и алюминия. Он защищен покрытием Gorilla Glass Victus 2 и имеет сертификат IP68. Визуально этот телефон выглядит более минималистично, что придает ему изысканный и современный вид.

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Дисплей

Xiaomi 17T Pro оснащён 6,83-дюймовой AMOLED-панелью с частотой обновления 144 Гц, поддержкой Dolby Vision, ШИМ-регулировкой яркости с частотой 3840 Гц и пиковой яркостью 3500 нит. Pixel 10 предлагает меньший OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит.

Дисплей Xiaomi 17T Pro Фото: Xiaomi

В целом Xiaomi предлагает более впечатляющий дисплей, чем Pixel. В то же время настройки дисплея от Google остаются превосходными для повседневного использования и точности цветопередачи.

Производительность

Pixel 10 работает на процессоре Google Tensor G5 с оперативной памятью объемом до 12 ГБ. Чипсеты Tensor, как правило, ориентированы на задачи, связанные с искусственным интеллектом, а не на лидерство в бенчмарках.

Pixel 10 Фото: Gizmodo

В свою очередь, Xiaomi 17T Pro оснащен процессором MediaTek Dimensity 9500 в сочетании с накопителем UFS 4.1 и оперативной памятью объемом до 16 ГБ. Он предназначен для работы с требовательными играми, многозадачности и интенсивных рабочих нагрузок, поэтому обеспечивает высокую производительность со значительным запасом для будущих обновлений ПО.

Аккумулятор

Xiaomi 17T Pro бесспорно лидирует в плане аккумулятора. Он оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч в сочетании с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт.

Google Pixel 10 Фото: androidpolice.com

Для сравнения, Pixel 10 оснащён аккумулятором ёмкостью 4970 мАч с проводной зарядкой мощностью 30 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт. Он может работать без подзарядки целый день, однако значительно уступает конкуренту от Xiaomi.

Камера

Xiaomi 17T Pro Фото: Xiaomi

Pixel 10 оснащён основной камерой на 48 МП, телеобъективом на 10,8 МП с 5-кратным увеличением, сверхширокоугольной камерой на 13 МП и фронтальной камерой на 10,5 МП. По словам экспертов, обработка фотографий Google остается одним из самых сильных преимуществ линейки Pixel.

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Xiaomi 17T Pro оснащен основной камерой на 50 МП, перископным телеобъективом на 50 МП с 5-кратным оптическим зумом, сверхширокоугольным объективом на 12 МП и фронтальной камерой на 32 МП.

В итоге Xiaomi 17T Pro предлагает более мощную камеру и более широкие возможности для видеосъемки, тогда как Pixel 10 выделяется благодаря программным решениям Google

Заключение

По мнению экспертов, Xiaomi 17T Pro — лучший выбор для большинства покупателей, которые ищут смартфон в премиальном сегменте. Среди его основных преимуществ — дисплей, аккумулятор, скорость зарядки, производительность и аппаратное обеспечение.

В то же время Google Pixel 10 остаётся отличным вариантом для пользователей, которые отдают предпочтение программному обеспечению, функциям искусственного интеллекта и фотосъёмке. Google предлагает целых 7 лет обновлений, что делает Pixel 10 хорошим выбором для длительного использования.

Цена Xiaomi 17T Pro — от 36 499 грн.

Цена Google Pixel 10 — от 27 199 грн.

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