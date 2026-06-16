Недорогой смартфон с мощной батареей и ярким экраном: новинка Vivo рассекречена в сети (фото)

Компания Vivo, судя по всему, готовится выпустить новый недорогой смартфон T5 Lite 5G. Первые утечки указывают на то, что устройство будет отличаться длительным временем автономной работы и превосходным дисплеем.

Смартфон Vivo T5 Lite 5G станет четвёртым в бюджетной серии T, в которую уже входят модели T5, T5 Pro и T5x. Ключевые характеристики T5 Lite 5G, такие как дисплей, чипсет, камеры, аккумулятор, память и цвета, обнародовал портал Xpertpick со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что Vivo T5 Lite 5G будет оснащён 6,74-дюймовый ЖК-дисплей HD+ с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1200 нит, что обеспечивает хорошую видимость под прямыми солнечными лучами.

Vivo T5 Lite 5G Фото: Xpertpick

Источники утверждают, что Vivo T5 Lite 5G будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 6300, что обеспечит баланс между повседневной производительностью и энергоэффективностью. Смартфон должен выйти в трех конфигурациях памяти: 4 ГБ/128 ГБ, 6 ГБ/128 ГБ и 6 ГБ/256 ГБ.

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По данным инсайдеров, телефон будет оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч и поддержкой быстрой зарядки FlashCharge мощностью 44 Вт. Несмотря на емкий аккумулятор, толщина его корпуса составит всего 8,39 мм, а вес — 209 г.

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Согласно утечке, Vivo T5 Lite 5G будет оснащён 50-мегапиксельной основной задней камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Также упоминается класс защиты от пыли и брызг воды IP65. Вероятные цвета T5 Lite 5G — Twilight Shadow и Wave Blue.

Цена на Vivo T5 Lite 5G пока официально не объявлена, однако ожидается, что его стоимость на международном рынке составит до 200 долларов. Для сравнения: стартовая цена на предыдущую модель Vivo T4 Lite 5G составляла от 115 долларов.

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