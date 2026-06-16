Недорогой смартфон с мощной батареей и ярким экраном: новинка Vivo рассекречена в сети (фото)
Компания Vivo, судя по всему, готовится выпустить новый недорогой смартфон T5 Lite 5G. Первые утечки указывают на то, что устройство будет отличаться длительным временем автономной работы и превосходным дисплеем.
Смартфон Vivo T5 Lite 5G станет четвёртым в бюджетной серии T, в которую уже входят модели T5, T5 Pro и T5x. Ключевые характеристики T5 Lite 5G, такие как дисплей, чипсет, камеры, аккумулятор, память и цвета, обнародовал портал Xpertpick со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что Vivo T5 Lite 5G будет оснащён 6,74-дюймовый ЖК-дисплей HD+ с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1200 нит, что обеспечивает хорошую видимость под прямыми солнечными лучами.
Источники утверждают, что Vivo T5 Lite 5G будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 6300, что обеспечит баланс между повседневной производительностью и энергоэффективностью. Смартфон должен выйти в трех конфигурациях памяти: 4 ГБ/128 ГБ, 6 ГБ/128 ГБ и 6 ГБ/256 ГБ.
По данным инсайдеров, телефон будет оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч и поддержкой быстрой зарядки FlashCharge мощностью 44 Вт. Несмотря на емкий аккумулятор, толщина его корпуса составит всего 8,39 мм, а вес — 209 г.Важно
Согласно утечке, Vivo T5 Lite 5G будет оснащён 50-мегапиксельной основной задней камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Также упоминается класс защиты от пыли и брызг воды IP65. Вероятные цвета T5 Lite 5G — Twilight Shadow и Wave Blue.
Цена на Vivo T5 Lite 5G пока официально не объявлена, однако ожидается, что его стоимость на международном рынке составит до 200 долларов. Для сравнения: стартовая цена на предыдущую модель Vivo T4 Lite 5G составляла от 115 долларов.
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