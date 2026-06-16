Дешевий смартфон з потужною батареєю та яскравим екраном: новинка Vivo розсекречна в мережі (фото)

Компанія Vivo, схоже, готується випустити новий недорогий смартфон T5 Lite 5G. Перші витоки вказують на те, що пристрій пропонуватиме тривалий час автономної роботи та чудовий дисплей.

Смартфон Vivo T5 Lite 5G стане четвертим в бюджетній серії T, яка вже включає моделі T5, T5 Pro та T5x. Ключові характеристики T5 Lite 5G, як от дисплей, чипсет, камери, акумулятор, пам'ять та кольори, оприлюднив портал Xpertpick з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що Vivo T5 Lite 5G матиме 6,74-дюймовий РК-дисплей HD+ з частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю до 1200 ніт, що означає хорошу видимість під прямими сонячними променями.

Vivo T5 Lite 5G Фото: Xpertpick

Джерела стверджують, що Vivo T5 Lite 5G буде оснащений процесором MediaTek Dimensity 6300, що забезпечить баланс між повсякденною продуктивністю та енергоефективністю. Смартфон має вийти у трьох конфігураціях пам’яті: 4 ГБ/128 ГБ, 6 ГБ/128 ГБ та 6 ГБ/256 ГБ.

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За даними інсайдерів, телефон отримає акумулятор ємністю 6500 мАг та підтримку швидкої зарядки FlashCharge потужністю 44 Вт. Попри містку батарею, його товщина його корпусу становитиме всього 8,39 мм, а вага — 209 г.

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Згідно з витоком, Vivo T5 Lite 5G матиме 50-мегапіксельну основну задню камеру та 5-мегапіксельну фронтальну камеру. Також згадується клас захисту від пилу та бризок води IP65. Ймовірні кольори T5 Lite 5G — Twilight Shadow та Wave Blue.

Ціна Vivo T5 Lite 5G ще офіційно не оголошена, проте очікується, що його вартість на міжнародному ринку становитиме до 200 доларів. Для порівняння, стартова ціна на попередній Vivo T4 Lite 5G становила від 115 доларів.

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