Pixel 10a проти OnePlus 15R: експерт назвав кращий Android-смартфон середнього класу (фото)

Смартфони Google Pixel 10a та OnePlus 15R належать до однієї цінової категорії, проте пропонують дещо різний досвід користування.

OnePlus 15R лідирує за продуктивністю та якістю дисплея, тоді як перевагами Pixel 10a є ПЗ та більш доступна ціна. Детальніше ці два смартфони порівняв експерт порталу Android Police Енді Боксолл.

Дизайн

Pixel 10a та OnePlus 15R Фото: androidpolice.com

Плоска задня панель буз випуклого модуля камери робить Pixel 10a стильним та компактним. Пластикове покриття є набагато якіснішим, ніж здається на перший погляд. Смартфон доступний у кількох яскравих кольорах та пропонує захист від пилу та води за стандартом IP68.

Задня панель смартфона OnePlus покрита матовим склом, що надає йому преміального вигляду. Телефон також має рейтинги захисту від пилу та води IP66, IP68, IP69 та IP69K. За словами Боксолла, обидва телефони зручно тримати в руці, однак OnePlus 15R помітно важчий.

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Дисплей

Дисплеї Pixel 10a та OnePlus 15R Фото: androidpolice.com

Екран OnePlus 15R може похвалитися тоншими рамками та більш плавною частотою оновлення. Попри те, що на папері Pixel 10a має вищу яскравість, під прямими сонячними променями дисплей OnePlus виглядає яскравішим і має кращі кути огляду. Поверх дисплея обидва смартфони використовують скло Gorilla Glass 7i.

Загалом OnePlus 15R буде кращим вибором для тих, хто багато дивиться відео та грає в ігри.

Камера

Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Камери Google Pixel 10a та OnePlus 15R напрочуд схожі за характеристиками. Pixel 10a має основну камеру на 48 МП та ширококутну камеру на 13 МП, тоді як OnePlus 15R отримав основну камеру на 50 МП та ширококутну камеру на 8 МП.

Експерт зауважив, що OnePlus 15R робить дещо барвистіші та яскравіші фотографії, ніж Pixel 10a. Водночас ширококутна камера Pixel 10a робить детальніші та менш розмиті фотографії.

Що стосується відео, OnePlus 15R знімати у форматі 4K та зі швидкістю до 120 кадрів в секунду, тоді як Pixel 10a пропонує лише 60 кадрів в секунду у форматі 4K.

Продуктивність та ПЗ

OnePlus 15R Фото: gsmarena.com

Однією з основних переваг OnePlus 15R є процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, який перевершує Google Tensor G4 за продуктивністю. Боксолл зазначив, що ця різниця помітна в різних ситуаціях – від перегляду фото у "Галереї" до ігор.

Обидва смартфони працюють на Android 16. OnePlus 15R використовує свій інтерфейс OxygenOS 16, а Pixel 10a отримав Material 3 Expressive. OnePlus пропонує до чотирьох років оновлень ПЗ та шість років патчів безпеки, тоді як Google обіцяє оновлення ПЗ та безпеки впродовж семи років.

Акумулятор

OnePlus 15R та Pixel 10a Фото: androidpolice.com

OnePlus 15R оснащений кремнієво-вуглецевим акумулятором ємністю 7500 мАг, який значно перевершує літій-полімерну батарею на 5080 мАг у Pixel 10a. За словами експерта, смартфон OnePlus витримує два повні дні роботи на одному заряді, тоді як пристрій Pixel навряд чи пропрацював цілий другий день.

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Під час 20-хвилинного стрес-тесту в 3DMark Pixel 10a втратив 10% заряду батареї, тоді як OnePlus 15R — лише 7%. Відео на YouTube з роздільною здатністю 1440p на повній яскравості через Wi-Fi розрядило OnePlus 15R на 2% , а Pixel 10a – на 4%.

Система заряджання OnePlus 15R потужністю 80 Вт SuperVOOC на папері швидша, ніж дротова зарядка Pixel 10a потужністю 45 Вт. Однак перевагою Pixel 10a є підтримка бездротової зарядки. Повна зарядка Pixel 10a займає близько 90 хвилин, а OnePlus 15R може повністю зарядитись за 60 хвилин.

Google Pixel 10a проти OnePlus 15R: висновки

Основними перевагами OnePlus 15R є продуктивність та яскравий AMOLED-екран. Своєю чергою Pixel 10a пропонує краще програмне забезпечення та тривалішу підтримку оновлень. Хоча OnePlus 15R коштує дещо дорожче, експерт вважає його співвідношення ціни та функціоналу більш привабливим.

Ціна Google Pixel 10a — від 20 899 грн.

Ціна OnePlus 15R — від 24 000 грн.

Нагадаємо, Honor незабаром представить смартфон середнього класу X80 Pro Max з акумулятором ємністю 11 000 мАг.

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