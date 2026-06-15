Недорогий смартфон з батареєю на 11 000 мАг вже близько: коли вийде новинка Honor (фото)

Компанія Honor незабаром представить новий середньобюджетний смартфон X80 Pro Max, оснащений потужним акумулятором.

Запуск Honor X80 Pro Max у Китаї запланований на 22 червня 2026 року. Про це компанія Honor повідомила на Weibo.

Повідомляється, що Honor X80 Pro Max отримає акумулятор ємністю 11 000 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 90 Вт. Телефон також підтримуватиме дротову зворотну зарядку потужністю 27 Вт, що дозволить використовувати його як повербанк.

Honor X80 Pro Max Vitality Orange Фото: Honor Honor X80 Pro Max Lightning Red Фото: Honor Honor X80 Pro Max Moon White Фото: Honor Honor X80 Pro Max Xuanjia Black Фото: Honor

В іншій публікації на Weibo бренд також розсекретив дизайн Honor X80 Pro Max. Судячи з оприлюднених зображень, пристрій буде доступний у чотирьох кольорах: Lightning Red, Moon White, Vitality Orange та Xuanjia Black.

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Що стосується інших характеристик Honor X80 Pro Max, інсайдери згадують яскравий 6,8-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2788 × 1280, процесор Snapdragon 6 Gen 5, повний захист від води та пилу, а також біометричний захист флагманського класу.

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Нагадаємо, Realme готує до виходу новий смартфон P4R 5G з кремній-вуглецеву батарею на 8000 мАг.

Фокус також повідомляв, що недорогий Honor X7e отримав потужний акумулятор ємністю 7500 мАг.