Недорогий смартфон з батареєю на 11 000 мАг вже близько: коли вийде новинка Honor (фото)
Компанія Honor незабаром представить новий середньобюджетний смартфон X80 Pro Max, оснащений потужним акумулятором.
Запуск Honor X80 Pro Max у Китаї запланований на 22 червня 2026 року. Про це компанія Honor повідомила на Weibo.
Повідомляється, що Honor X80 Pro Max отримає акумулятор ємністю 11 000 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 90 Вт. Телефон також підтримуватиме дротову зворотну зарядку потужністю 27 Вт, що дозволить використовувати його як повербанк.
В іншій публікації на Weibo бренд також розсекретив дизайн Honor X80 Pro Max. Судячи з оприлюднених зображень, пристрій буде доступний у чотирьох кольорах: Lightning Red, Moon White, Vitality Orange та Xuanjia Black.Важливо
Що стосується інших характеристик Honor X80 Pro Max, інсайдери згадують яскравий 6,8-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2788 × 1280, процесор Snapdragon 6 Gen 5, повний захист від води та пилу, а також біометричний захист флагманського класу.
Нагадаємо, Realme готує до виходу новий смартфон P4R 5G з кремній-вуглецеву батарею на 8000 мАг.
Фокус також повідомляв, що недорогий Honor X7e отримав потужний акумулятор ємністю 7500 мАг.