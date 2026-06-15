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Недорогий смартфон з батареєю на 11 000 мАг вже близько: коли вийде новинка Honor (фото)

Смартфон Honor X80 Pro Max
Honor X80 Pro Max | Фото: Weibo

Компанія Honor незабаром представить новий середньобюджетний смартфон X80 Pro Max, оснащений потужним акумулятором.

Запуск Honor X80 Pro Max у Китаї запланований на 22 червня 2026 року. Про це компанія Honor повідомила на Weibo.

Повідомляється, що Honor X80 Pro Max отримає акумулятор ємністю 11 000 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 90 Вт. Телефон також підтримуватиме дротову зворотну зарядку потужністю 27 Вт, що дозволить використовувати його як повербанк.

Смартфон Honor X80 Pro Max Vitality Orange
Honor X80 Pro Max Vitality Orange
Фото: Honor
Смартфон Honor X80 Pro Max Lightning Red
Honor X80 Pro Max Lightning Red
Фото: Honor
Смартфон Honor X80 Pro Max Moon White
Honor X80 Pro Max Moon White
Фото: Honor
Смартфон Honor X80 Pro Max Xuanjia Black
Honor X80 Pro Max Xuanjia Black
Фото: Honor
Смартфон Honor X80 Pro Max Vitality Orange
Смартфон Honor X80 Pro Max Lightning Red
Смартфон Honor X80 Pro Max Moon White
Смартфон Honor X80 Pro Max Xuanjia Black

В іншій публікації на Weibo бренд також розсекретив дизайн Honor X80 Pro Max. Судячи з оприлюднених зображень, пристрій буде доступний у чотирьох кольорах: Lightning Red, Moon White, Vitality Orange та Xuanjia Black.

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Що стосується інших характеристик Honor X80 Pro Max, інсайдери згадують яскравий 6,8-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2788 × 1280, процесор Snapdragon 6 Gen 5, повний захист від води та пилу, а також біометричний захист флагманського класу.

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Нагадаємо, Realme готує до виходу новий смартфон P4R 5G з кремній-вуглецеву батарею на 8000 мАг.

Фокус також повідомляв, що недорогий Honor X7e отримав потужний акумулятор ємністю 7500 мАг.