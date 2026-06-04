Три дні без підзарядки: новий смартфон Realme здивував батареєю на 8000 мАг, скільки коштує (фото)

Realme готує до виходу новий витривалий смартфон P4R 5G. Головною фішкою новинки стала передова кремній-вуглецева АКБ ємністю 8000 мАг.

Презентація пристрою відбудеться 10 червня в Індії. Буква "R" у назві моделі означає "Range" (дальність), що підкреслює спеціалізацію гаджета на рекордній автономності, пише Gizchina.

Розміри та дисплей

Величезний акумулятор не перетворив телефон на масивну цеглу. Завдяки новій хімії кремній-вуглецевих осередків інженерам вдалося зберегти товщину корпусу на рівні 8,88 мм при вазі 224 грами.

Смартфон отримав великий 6,8-дюймовий дисплей із частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю 1200 ніт, однак роздільну здатність обмежили форматом HD+. На задній панелі розмістили кільце для сповіщень Pulse Light, що світиться, і подвійну камеру: основний модуль на 50 Мп і додатковий на 2 Мп.

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Фото: Realme

Керування живленням і обхідна зарядка

Батарея підтримує швидку дротову зарядку на 45 Вт, а також може заряджати інші гаджети з потужністю 27 Вт. Геймери оцінять функцію обхідної зарядки: під час важких ігрових сесій живлення йде безпосередньо на материнську плату. Це запобігає перегріванню телефона та рятує ресурс акумулятора від зайвих циклів заряду-розряду.

За довговічність осередків відповідає технологія Battery Health Engine, яка зберігає 80% ємності навіть після сотень зарядок. Фізичну безпеку забезпечує чотирирівнева система захисту від температур, перепадів напруги та пошкоджень під час падінь.

Особливості Realme P4R 5G Фото: Realme

Процесор і охолодження

Для відведення тепла всередині встановлена масивна випарна камера площею 5300 кв. мм. Виробник також додав програмну опцію "One Tap Cooling", яка знижує фонове навантаження і охолоджує телефон на 2 градуси всього за пару хвилин.

Що стосується процесора, інсайдери поки розходяться в думках. Одні джерела прогнозують установку чипа Dimensity 6300, тоді як інші дані вказують на потужніший Dimensity 7400 у парі з виділеним ШІ-процесором обробки зображень Hyper Vision+. Точна інформація з'явиться на офіційному релізі.

Відомо, що P4R 5G надійде в продаж у трьох кольорах (Titanium Glare, Silver Glare і Lavender Glare) і модифікаціях пам'яті на 4/128 ГБ, 6/128 ГБ і 6/256 ГБ. Очікувана ціна складе менше 25 000 рупій (еквівалент 11 600 грн).

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