Надійний телефон до 8000 грн із приємним дизайном: яка модель стала хітом в Україні (фото)

Motorola Edge 50 Fusion досі майже не має аналогів за свою ціну. Смартфон набув популярності завдяки чудовим характеристикам, які часто зустрічаються лише в моделях класом вище.

Фокус зібрав детальний огляд моделі, проаналізувавши її технічні параметри, висновки профільних експертів та відгуки користувачів.

Дизайн і екран

Moto Edge 50 Fusion виділяється серед однотипних конкурентів витонченим дизайном. Апарат вийшов тонким (всього 7,9 мм) і досить легким — 174,9 грама. Задня панель виконана з приємного на дотик силіконового полімеру (екошкіри), завдяки чому телефон не ковзає в руці і не збирає відбитки пальців. Величезною перевагою для цієї цінової категорії став захист від води і пилу за стандартом IP68 (смартфон витримає занурення у воду).

Гаджет оснащений солідним 6,7-дюймовим дисплеєм P-OLED з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів (Full HD+). Матриця здатна відображати 1 мільярд відтінків (10 біт) і має високу максимальну частоту оновлення — 144 Гц, що забезпечує плавність анімацій. Пікова яскравість досягає 1600 ніт, у вимірах фіксують 1322 ніт в авторежимі, тому все відмінно читається на сонці. Важливою візуальною особливістю стали вигнуті краї екрана (екран-водоспад), що надає апарату преміального вигляду, хоча й потребує звикання.

Відео дня

Дизайн Motorola Edge 50 Fusion Фото: Motorola

Процесор і пам'ять

У Moto Edge 50 Fusion встановлено посередній 4-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. У тесті продуктивності AnTuTu v10 девайс набирає 580 458 балів. Це стабільний, перевірений процесор, якого вистачає для плавної роботи інтерфейсу, соцмереж, месенджерів і перегляду відео.

У наявності 8 ГБ оперативки і сховище стандарту UFS 2.2 на 128 або 256 ГБ. Важливо відзначити відсутність слота для карт пам'яті microSD, тому обсяг накопичувача варто вибирати з урахуванням ваших запитів.

Камери, звук і автономність

Для фото і відео телефон пропонує вельми гідний набір. Основна камера оснащена 50-мегапіксельним сенсором Sony з оптичною стабілізацією (OIS). У наявності також 13-мегапіксельний ширококутний модуль з кутом огляду 120 градусів. Фронтальна камера на 32 Мп видає якісні селфі. І основна, і фронтальна камери підтримують запис відео з роздільною здатністю 4K при 30 кадрах в секунду. За якісний звук відповідають гучні стереодинаміки з Dolby Atmos.

Акумулятор має стандартну ємність 5000 мАг. За тестами GSMArena показник активного використання (Active use score) у змішаному сценарії становить 12 годин 40 хвилин. Автономність просто хороша, без рекордів. Головний козир — підтримка швидкої зарядки потужністю 68 Вт, яка здатна заповнити батарею на 50% всього за 15 хвилин.

Motorola Edge 50 Fusion Фото: gsmarena.com

Що в комплекті

Єдиним помітним розчаруванням для покупців стала комплектація. У коробці зі смартфоном ви знайдете лише кабель Type-C і скріпку. Фірмовий блок живлення на 68 Вт продається окремо, і його орієнтовна вартість становить близько 1700 грн.

Думка експертів, плюси та мінуси Moto Edge 50 Fusion

Зарубіжні фахівці порталу GSMArena високо оцінили Motorola Edge 50 Fusion. Експерти похвалили якість збірки, дизайн і наявність захисту IP68. Дисплей отримав чудові відгуки, а гібридні стереодинаміки і фотоможливості назвали сильними сторонами моделі.

Оглядачі відзначили, що SoC Snapdragon 7s Gen 2 — швидше слабка ланка, оскільки не вражає в іграх, але з базовими завданнями справляється. Утім, якщо на момент релізу в Edge 50 Fusion були конкуренти з кращим чипом за ті самі гроші, зараз телефон подешевшав і складно сказати, який ще варіант зараз виграє за продуктивністю за тієї ж вартості.

Дисплей Motorola Edge 50 Fusion Фото: gsmarena.com

Плюси:

Вишуканий дизайн, приємні кольори та матеріали (екошкіра).

Повноцінний захист від води та пилу IP68.

Яскравий OLED-екран з частотою 144 Гц і хорошим управлінням герцовкою.

Якісні стереодинаміки.

Відмінне охолодження під навантаженнями.

Збалансована та якісна камера.

Мінуси:

Відсутність підтримки форматів HDR для відео.

Немає можливості дротового виведення відео через порт Type-C.

Немає зарядки в комплекті.

Відсутність зарядки в комплекті залишається головним недоліком Moto Edge 50 Fusion. Вона значно підвищує вартість покупки Фото: gsmarena.com

Відгуки про Moto Edge 50 Fusion в Україні

Смартфон користується величезною популярністю в українських магазинах. Покупці одноголосно називають його однією з найкращих пропозицій у своєму класі (особливо базову версію). Користувачі в захваті від "чистої" реалізації Android 15 (апарат отримуватиме оновлення аж до Android 17), швидкої роботи системи та приємного дизайну.

Багато хто відзначає відмінну роботу технології VoLTE, якісні знімки на основну камеру і преміальний зовнішній вигляд.

Ціна в Україні:

Moto Edge 50 Fusion 8/128GB — 7 999 грн.

Moto Edge 50 Fusion 8/256GB — 9 999 грн.

Раніше повідомлялося про найкращі смартфони Xiaomi на будь-який бюджет.

Також Фокус писав, що потужний і недорогий телефон POCO став ще дешевшим. Розповідаємо, про яку модель йдеться і чи варто її брати.