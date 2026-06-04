Надежный телефон до 8000 грн с приятным дизайном: какая модель стала хитом в Украине (фото)

Motorola Edge 50 Fusion до сих пор почти не имеет аналогов за свою цену. Смартфон приобрел популярность благодаря отличным характеристикам, которые зачастую встречаются лишь в моделях классом выше.

Фокус собрал детальный обзор модели, проанализировав ее технические параметры, выводы профильных экспертов и отзывы пользователей.

Дизайн и экран

Moto Edge 50 Fusion выделяется среди однотипных конкурентов изящным дизайном. Аппарат получился тонким (всего 7,9 мм) и довольно легким — 174,9 грамма. Задняя панель выполнена из приятного на ощупь силиконового полимера (экокожи), благодаря чему телефон не скользит в руке и не собирает отпечатки пальцев. Огромным преимуществом для этой ценовой категории стала защита от воды и пыли по стандарту IP68 (смартфон выдержит погружение в воду).

Гаджет оснащен солидным 6,7-дюймовым дисплеем P-OLED с разрешением 2400х1080 пикселей (Full HD+). Матрица способна отображать 1 миллиард оттенков (10 бит) и обладает высокой максимальной частотой обновления — 144 Гц, что обеспечивает плавность анимаций. Пиковая яркость достигает 1600 нит, в замерах фиксируют 1322 нит в авторежиме, поэтому все отлично читается на солнце. Важной визуальной особенностью стали изогнутые края экрана (экран-водопад), что придает аппарату премиальный вид, хотя и требует привыкания.

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Дизайн Motorola Edge 50 Fusion Фото: Motorola

Процессор и память

В Moto Edge 50 Fusion установлен средненький 4-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. В тесте производительности AnTuTu v10 девайс набирает 580 458 баллов. Это стабильный, проверенный процессор, которого хватает для плавной работы интерфейса, соцсетей, мессенджеров и просмотра видео.

В наличии 8 ГБ оперативки и хранилище стандарта UFS 2.2 на 128 или 256 ГБ. Важно отметить отсутствие слота для карт памяти microSD, поэтому объем накопителя стоит выбирать с учетом ваших запросов.

Камеры, звук и автономность

Для фото и видео телефон предлагает весьма достойный набор. Основная камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором Sony с оптической стабилизацией (OIS). В наличии также 13-мегапиксельный широкоугольный модуль с углом обзора 120 градусов. Фронтальная камера на 32 Мп выдает качественные селфи. И основная, и фронтальная камеры поддерживают запись видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду. За качественный звук отвечают громкие стереодинамики с Dolby Atmos.

Аккумулятор имеет стандартную емкость 5000 мАч. По тестам GSMArena показатель активного использования (Active use score) в смешанном сценарии составляет 12 часов 40 минут. Автономность просто хорошая, без рекордов. Главный козырь — поддержка быстрой зарядки мощностью 68 Вт, которая способна восполнить батарею на 50% всего за 15 минут.

Motorola Edge 50 Fusion Фото: gsmarena.com

Что в комплекте

Единственным заметным разочарованием для покупателей стала комплектация. В коробке со смартфоном вы найдете лишь кабель Type-C и скрепку. Фирменный блок питания на 68 Вт продается отдельно, и его ориентировочная стоимость составляет около 1700 грн.

Мнение экспертов, плюсы и минусы Moto Edge 50 Fusion

Зарубежные специалисты портала GSMArena высоко оценили Motorola Edge 50 Fusion. Эксперты похвалили качество сборки, дизайн и наличие защиты IP68. Дисплей получил отличные отзывы, а гибридные стереодинамики и фотовозможности назвали сильными сторонами модели.

Обозреватели отметили, что SoC Snapdragon 7s Gen 2 — скорее слабое звено, поскольку не впечатляет в играх, но с базовыми задачами справляется. Впрочем, если на момент релиза у Edge 50 Fusion были конкуренты с чипом получше за те же деньги, сейчас телефон подешевел и сложно сказать, какой еще вариант сейчас выигрывает по производительности при той же стоимости.

Дисплей Motorola Edge 50 Fusion Фото: gsmarena.com

Плюсы:

Изысканный дизайн, приятные цвета и материалы (экокожа).

Полноценная защита от воды и пыли IP68.

Яркий OLED-экран с частотой 144 Гц и хорошим управлением герцовкой.

Качественные стереодинамики.

Отличное охлаждение под нагрузками.

Сбалансированная и качественная камера.

Минусы:

Отсутствие поддержки форматов HDR для видео.

Нет возможности проводного вывода видео через порт Type-C.

Нет зарядки в комплекте.

Отсутствие зарядки в комплекте остается главным недостатком Moto Edge 50 Fusion. Она значительно повышает стоимость покупки Фото: gsmarena.com

Отзывы о Moto Edge 50 Fusion в Украине

Смартфон пользуется огромной популярностью в украинских магазинах. Покупатели единогласно называют его одним из лучших предложений в своем классе (особенно базовую версию). Пользователи в восторге от "чистой" реализации Android 15 (аппарат будет получать обновления вплоть до Android 17), быстрой работы системы и приятного дизайна.

Многие отмечают отличную работу технологии VoLTE, качественные снимки на основную камеру и премиальный внешний вид.

Цена в Украине:

Moto Edge 50 Fusion 8/128GB — 7 999 грн.

Moto Edge 50 Fusion 8/256GB — 9 999 грн.

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