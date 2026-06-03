Мощный и недорогой телефон POCO стал еще дешевле: какая модель популярна в Украине (фото)

Poco X7 Pro заслуженно приобрел статус бюджетного хита продаж. Телефон предлагает отличную производительность и яркий AMOLED-дисплей по умеренной цене.

Фокус подготовил ретроспективный обзор гаджета, собрав характеристики POCO X7 Pro, выводы зарубежных экспертов и отзывы владельцев смартфона. Рассказываем, почему аппарат стоит внимания в 2026 году, и какие преимущества и недостатки вскрылись за год его присутствия на рынке.

Дизайн, материалы, дисплей

POCO X7 Pro получил современный дизайн с габаритами 160.8 x 75.2 x 8.3 мм. Вес смартфона варьируется от 195 до 198 граммов в зависимости от материала задней панели. Можно выбрать пластик или приятную на ощупь экокожу (силиконовый полимер). Лицевая часть защищена стеклом Gorilla Glass 7i. Немаловажным плюсом стала полноценная защита от воды и пыли по стандарту IP68, что позволяет смартфону без последствий выдерживать погружения под воду.

Відео дня

Экран — одна из сильнейших сторон этой модели. X7 Pro оснащен 6,67-дюймовой AMOLED-матрицей с глубиной цвета 12 бит (69 млрд цветов). Разрешение составляет 2712х1220 пикселей. Поддерживается частота обновления 120 Гц, а также форматы HDR10+ и Dolby Vision для стриминга контента с расширенным динамическим диапазоном. Для защиты зрения от мерцания при низкой яркости применяется ШИМ на частоте 1920 Гц. По результатам тестов максимальная яркость дисплея достигает 1265 нит — картинка остается читабельной на улице.

Дисплей POCO X7 Pro Фото: gsmarena.com

Процессор и варианты памяти

За быстродействие отвечает 4-нм чипсет MediaTek Dimensity 8400 Ultra. В целом это все еще решение предтопового уровня — в системе и приложениях все будет "летать", да и поиграть в большинство игр можно с комфортом. Результат POCO X7 Pro в бенчмарке AnTuTu 10 — 1 568 331 балл, что очень прилично для аппарата среднего класса.

Дополняет картину флагманский скоростной накопитель стандарта UFS 4.0 на 256 или 512 ГБ в паре с оперативной памятью объемом 8 или 12 ГБ.

Батарея и динамики

Смартфон оснащен аккумулятором на 6000 мАч. В тесте Active Use Score от издания GSMArena модель продержалась 12 часов 43 минуты. Автономность нельзя назвать выдающейся, но полный день X7 Pro спокойно выдерживает.

Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт. Также заявлена поддержка стереозвука: динамики довольно громкие (-24,9 LUFS попадает в категорию громкости "Очень хорошо").

POCO X7 Pro в черном цвете Фото: Trusted Reviews

Как снимает камера Poco X7 Pro

Набор камер здесь стандартный для моделей Poco, ориентированных на мощность процессора. Основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS) и диафрагмой f/1.5 дополняется базовым сверхширокоугольным объективом на 8 Мп.

Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп. Смартфон умеет писать видео в 4K при 60 кадрах в секунду, но впечатляющих фотовозможностей ожидать не стоит — камеры здесь просто нормальные и достойно справляются со своей базовой задачей.

ОС и сроки обновлений Android

POCO X7 Pro поставляется с предустановленной оболочкой HyperOS 2. Производитель обещает 3 крупных обновления системы и 4 года патчей безопасности. Поскольку телефон вышел на базе Android 15 (и уже получил обновление до 16-й версии), впереди его ждут еще два масштабных апдейта, что гарантирует актуальность устройства в ближайшие годы.

Дизайн POCO X7 Pro Фото: Stuff

Вердикт экспертов

Обозреватели назвали POCO X7 Pro отличным предложением за свои деньги. Эксперты высоко оценили премиальный AMOLED-дисплей, стильный дизайн и высокую, но стабильную производительность. Оболочка HyperOS 2 порадовала плавностью работы и полезными ИИ-функциями. Громкие стереодинамики и быстрая зарядка также заслужили похвалу.

Плюсы:

Защита корпуса IP68.

Очень яркий AMOLED-дисплей с высоким разрешением и поддержкой Dolby Vision.

Высокая скорость работы даже под длительной нагрузкой.

Достойная основная камера с отличной стабилизацией видео.

Плавная работа системы и долгая программная поддержка.

Наличие ИК-порта.

Минусы:

Автономность нормальная, но от батареи на 6000 мАч ожидали большего.

Отсутствие зарядного блока в комплекте.

Посредственная селфи-камера и слабый ультраширокоугольный модуль.

Нет поддержки виртуальных карт eSIM.

В заключении эксперты резюмировали: если бы не компромиссные камеры (особенно фронтальная), POCO X7 Pro получил бы высший балл. Тем не менее, середняк остается очень выгодным предложением.

Система POCO X7 Pro Фото: Stuff

Отзывы о POCO X7 Pro в Украине

Украинские покупатели на маркетплейсах делятся позитивным опытом эксплуатации. Пользователи в первую очередь хвалят отличное быстродействие. Многим нравится яркий дисплей и стереозвук. Покупатели также отмечают стильный и тонкий дизайн корпуса.

Среди нюансов, о которых нужно знать перед покупкой: HyperOS содержит встроенную рекламу (можно отключить парой настроек) и лишние партнерские приложения, которые придется вручную удалять после первого запуска смартфона. Также главным разочарованием для многих стала комплектация. В коробке лежит только кабель и чехол, а вот за фирменный адаптер питания Xiaomi 90W HyperCharge придется доплатить отдельно (до 1899 грн). Отсутствие беспроводной зарядки тоже упоминается среди мелких недостатков.

Цены в Украине:

POCO X7 Pro 8/256GB — от 13 209 грн.

POCO X7 Pro 12/512GB — от 15 497 грн.

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