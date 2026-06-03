Потужний і недорогий телефон POCO став ще дешевшим: яка модель популярна в Україні (фото)

Poco X7 Pro заслужено набув статусу бюджетного хіта продажів. Телефон пропонує відмінну продуктивність і яскравий AMOLED-дисплей за помірною ціною.

Фокус підготував ретроспективний огляд гаджета, зібравши характеристики POCO X7 Pro, висновки зарубіжних експертів та відгуки власників смартфона. Розповідаємо, чому апарат вартий уваги в 2026 році, і які переваги та недоліки розкрилися за рік його присутності на ринку.

Дизайн, матеріали, дисплей

POCO X7 Pro отримав сучасний дизайн із габаритами 160.8 x 75.2 x 8.3 мм. Вага смартфона варіюється від 195 до 198 грамів залежно від матеріалу задньої панелі. Можна вибрати пластик або приємну на дотик екошкіру (силіконовий полімер). Лицьова частина захищена склом Gorilla Glass 7i. Важливим плюсом став повноцінний захист від води і пилу за стандартом IP68, що дозволяє смартфону без наслідків витримувати занурення під воду.

Відео дня

Екран — одна з найсильніших сторін цієї моделі. X7 Pro оснащений 6,67-дюймовою AMOLED-матрицею з глибиною кольору 12 біт (69 млрд кольорів). Роздільна здатність становить 2712х1220 пікселів. Підтримується частота оновлення 120 Гц, а також формати HDR10+ і Dolby Vision для стримінгу контенту з розширеним динамічним діапазоном. Для захисту зору від мерехтіння за низької яскравості застосовується ШІМ на частоті 1920 Гц. За результатами тестів максимальна яскравість дисплея досягає 1265 ніт — картинка залишається читабельною на вулиці.

Дисплей POCO X7 Pro Фото: gsmarena.com

Процесор і варіанти пам'яті

За швидкодію відповідає 4-нм чипсет MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Загалом це все ще рішення передтопового рівня — в системі і додатках все буде "літати", та й пограти в більшість ігор можна з комфортом. Результат POCO X7 Pro в бенчмарку AnTuTu 10 — 1 568 331 бал, що дуже пристойно для апарату середнього класу.

Доповнює картину флагманський швидкісний накопичувач стандарту UFS 4.0 на 256 або 512 ГБ у парі з оперативною пам'яттю об'ємом 8 або 12 ГБ.

Батарея і динаміки

Смартфон оснащений акумулятором на 6000 мАг. У тесті Active Use Score від видання GSMArena модель протрималася 12 годин 43 хвилини. Автономність не можна назвати видатною, але повний день X7 Pro спокійно витримує.

Підтримується швидка дротова зарядка потужністю 90 Вт. Також заявлена підтримка стереозвуку: динаміки доволі гучні (-24,9 LUFS потрапляє в категорію гучності "Дуже добре").

POCO X7 Pro в чорному кольорі Фото: Trusted Reviews

Як знімає камера Poco X7 Pro

Набір камер тут стандартний для моделей Poco, орієнтованих на потужність процесора. Основний модуль на 50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS) і діафрагмою f/1.5 доповнюється базовим надширококутним об'єктивом на 8 Мп.

Фронтальна камера має роздільну здатність 20 Мп. Смартфон вміє писати відео в 4K за 60 кадрів на секунду, але вражаючих фотоможливостей очікувати не варто — камери тут просто нормальні і гідно справляються зі своїм базовим завданням.

ОС і терміни оновлень Android

POCO X7 Pro продається з попередньо встановленою оболонкою HyperOS 2. Виробник обіцяє 3 великих оновлення системи і 4 роки патчів безпеки. Оскільки телефон вийшов на базі Android 15 (і вже отримав оновлення до 16-ї версії), попереду на нього чекають ще два масштабні апдейти, що гарантує актуальність пристрою в найближчі роки.

Дизайн POCO X7 Pro Фото: Stuff

Вердикт експертів

Оглядачі назвали POCO X7 Pro відмінною пропозицією за свої гроші. Експерти високо оцінили преміальний AMOLED-дисплей, стильний дизайн і високу, але стабільну продуктивність. Оболонка HyperOS 2 порадувала плавністю роботи і корисними ШІ-функціями. Гучні стереодинаміки і швидка зарядка також заслужили похвалу.

Плюси:

Захист корпусу IP68.

Дуже яскравий AMOLED-дисплей з високою роздільною здатністю і підтримкою Dolby Vision.

Висока швидкість роботи навіть під тривалим навантаженням.

Гідна основна камера з відмінною стабілізацією відео.

Плавна робота системи і довга програмна підтримка.

Наявність ІЧ-порту.

Мінуси:

Автономність нормальна, але від батареї на 6000 мАг очікували більшого.

Відсутність зарядного блока в комплекті.

Посередня селфі-камера і слабкий ультраширококутний модуль.

Немає підтримки віртуальних карт eSIM.

У висновку експерти резюмували: якби не компромісні камери (особливо фронтальна), POCO X7 Pro отримав би вищий бал. Проте середняк залишається дуже вигідною пропозицією.

Система POCO X7 Pro Фото: Stuff

Відгуки про POCO X7 Pro в Україні

Українські покупці на маркетплейсах діляться дуже позитивним досвідом експлуатації. Користувачі насамперед хвалять відмінну швидкодію. Багатьом подобається яскравий дисплей і стереозвук. Покупці також відзначають стильний і тонкий дизайн корпусу.

Серед нюансів, про які потрібно знати перед покупкою: HyperOS містить вбудовану рекламу (можна відключити за допомогою кількох налаштувань) і зайві партнерські додатки, які доведеться вручну видаляти після першого запуску смартфона. Також головним розчаруванням для багатьох стала комплектація. У коробці лежить тільки кабель і чохол, а ось за фірмовий адаптер живлення Xiaomi 90W HyperCharge доведеться доплатити окремо (до 1899 грн). Відсутність бездротової зарядки теж згадується серед дрібних недоліків.

Ціни в Україні:

POCO X7 Pro 8/256GB — від 13 209 грн.

POCO X7 Pro 12/512GB — від 15 497 грн.

Раніше повідомлялося про надійний і швидкий смартфон на 2026 рік. Motorola Edge 60 виявився вкрай вдалою моделлю серед телефонів середнього класу.

Також Фокус писав про телефон флагманського рівня з доступною ціною. POCO F8 Pro став бестселером у категорії компактних смартфонів з топовою продуктивністю.