Три дня без подзарядки: новый смартфон Realme удивил батареей на 8000 мАч, сколько стоит (фото)

Realme готовит к выходу новый выносливый смартфон P4R 5G. Главной фишкой новинки стала передовая кремний-углеродная АКБ емкостью 8000 мАч.

Презентация устройства пройдет 10 июня в Индии. Буква "R" в названии модели означает "Range" (дальность), что подчеркивает специализацию гаджета на рекордной автономности, пишет Gizchina.

Размеры и дисплей

Огромный аккумулятор не превратил телефон в массивный кирпич. Благодаря новой химии кремний-углеродных ячеек инженерам удалось сохранить толщину корпуса на уровне 8,88 мм при весе 224 грамма.

Смартфон получил большой 6,8-дюймовый дисплей с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, однако разрешение ограничили форматом HD+. На задней панели разместили светящееся кольцо для уведомлений Pulse Light и двойную камеру: основной модуль на 50 Мп и дополнительный на 2 Мп.

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Фото: Realme

Управление питанием и обходная зарядка

Батарея поддерживает быструю проводную зарядку на 45 Вт, а также может заряжать другие гаджеты с мощностью 27 Вт. Геймеры оценят функцию обходной зарядки: во время тяжелых игровых сессий питание идет напрямую на материнскую плату. Это предотвращает перегрев телефона и спасает ресурс аккумулятора от лишних циклов заряда-разряда.

За долговечность ячеек отвечает технология Battery Health Engine, которая сохраняет 80% емкости даже после сотен зарядок. Физическую безопасность обеспечивает четырехуровневая система защиты от температур, перепадов напряжения и повреждений при падениях.

Особенности Realme P4R 5G Фото: Realme

Процессор и охлаждение

Для отвода тепла внутри установлена массивная испарительная камера площадью 5300 кв. мм. Производитель также добавил программную опцию "One Tap Cooling", которая снижает фоновую нагрузку и охлаждает телефон на 2 градуса всего за пару минут.

Что касается процессора, инсайдеры пока расходятся во мнениях. Одни источники прогнозируют установку чипа Dimensity 6300, тогда как другие данные указывают на более мощный Dimensity 7400 в паре с выделенным ИИ-процессором обработки изображений Hyper Vision+. Точная информация появится на официальном релизе.

Известно, что P4R 5G поступит в продажу в трех цветах (Titanium Glare, Silver Glare и Lavender Glare) и модификациях памяти на 4/128 ГБ, 6/128 ГБ и 6/256 ГБ. Ожидаемая цена составит менее 25 000 рупий (эквивалент 11 600 грн).

Ранее сообщалось, что надежный смартфон Moto Edge 50 Fusion с дисплеем 144 Гц стал настоящим хитом продаж.

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