Недорогой смартфон с батареей на 11 000 мАч уже скоро: когда выйдет новинка Honor (фото)

Компания Honor в скором времени представит новый смартфон среднего ценового сегмента X80 Pro Max, оснащенный мощным аккумулятором.

Запуск Honor X80 Pro Max в Китае запланирован на 22 июня 2026 года. Об этом компания Honor сообщила в Weibo.

Сообщается, что Honor X80 Pro Max получит аккумулятор емкостью 11 000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Телефон также будет поддерживать проводную обратную зарядку мощностью 27 Вт, что позволит использовать его в качестве powerbank.

Honor X80 Pro Max "Виталити Орандж" Фото: Honor Honor X80 Pro Max "Молниеносный красный" Фото: Honor Honor X80 Pro Max "Лунный белый" Фото: Honor Honor X80 Pro Max, черный Фото: Honor

В другой публикации в Weibo бренд также раскрыл дизайн Honor X80 Pro Max. Судя по опубликованным изображениям, устройство будет доступно в четырёх цветах: Lightning Red, Moon White, Vitality Orange и Xuanjia Black.

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Что касается других характеристик Honor X80 Pro Max, инсайдеры упоминают яркий 6,8-дюймовый дисплей с разрешением 2788 × 1280, процессор Snapdragon 6 Gen 5, полную защиту от воды и пыли, а также биометрическую защиту флагманского класса.

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Напомним, что Realme готовит к выпуску новый смартфон P4R 5G с кремний-углеродной батареей емкостью 8000 мАч.

Фокус также сообщал, что недорогой Honor X7e получил мощный аккумулятор емкостью 7500 мАч.