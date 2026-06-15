Недорогой смартфон с батареей на 11 000 мАч уже скоро: когда выйдет новинка Honor (фото)
Компания Honor в скором времени представит новый смартфон среднего ценового сегмента X80 Pro Max, оснащенный мощным аккумулятором.
Запуск Honor X80 Pro Max в Китае запланирован на 22 июня 2026 года. Об этом компания Honor сообщила в Weibo.
Сообщается, что Honor X80 Pro Max получит аккумулятор емкостью 11 000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Телефон также будет поддерживать проводную обратную зарядку мощностью 27 Вт, что позволит использовать его в качестве powerbank.
В другой публикации в Weibo бренд также раскрыл дизайн Honor X80 Pro Max. Судя по опубликованным изображениям, устройство будет доступно в четырёх цветах: Lightning Red, Moon White, Vitality Orange и Xuanjia Black.Важно
Что касается других характеристик Honor X80 Pro Max, инсайдеры упоминают яркий 6,8-дюймовый дисплей с разрешением 2788 × 1280, процессор Snapdragon 6 Gen 5, полную защиту от воды и пыли, а также биометрическую защиту флагманского класса.
Напомним, что Realme готовит к выпуску новый смартфон P4R 5G с кремний-углеродной батареей емкостью 8000 мАч.
Фокус также сообщал, что недорогой Honor X7e получил мощный аккумулятор емкостью 7500 мАч.