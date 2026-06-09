Аккумулятор более 11 000 мАч: раскрыт смартфон, который получит столь мощную батарею
Телефон Honor X80 Pro Max получит аккумулятор, емкость которого составит 11 000 мАч, или даже более, предполагает утечка.
Согласно свежим слухам, компания Honor может добавить вариант Pro Max в свою линейку X80. Хотя утечка не раскрывает сроки запуска Honor X80 Pro Max, у него есть некоторые ключевые характеристики. А вот "стандартный" Honor X80 выйдет на рынок Китая уже в июне 2026 года, пишет gsmarena.com.
Инсайдер под ником Digital Chat Station поделился техническими характеристиками Honor X80 Pro Max в своем аккаунте в соцсети Weibo. Согласно его данным, телефон получит довольно емкий аккумулятор — 11 000 мАч, — с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.
Модель также будет оснащаться 6,8-дюймовым ярким AMOLED-дисплеем с тонкими рамками, закругленными углами и разрешением 2788 × 1280 пикселей.
Известно, что Honor X80 Pro Max будет работать на базе процессора Snapdragon 6 Gen 5. Корпус аппарата полностью водонепроницаемый, защищен от падений, оснащен функциями биометрической аутентификации флагманского уровня.
Что касается стандартного Honor X80, то он также будет оснащен чипсетом Snapdragon 6 Gen 5. Предполагается, что модель получит от разработчиков 6,8-дюймовый AMOLED-экран и батарею емкостью 10 000 мАч.
Кстати, в недавнем рейтинге производительности, составленном экспертами gsmarena.com, чипы от Qualcomm получили призовые места, однако Snapdragon 6 Gen 5 не вошел в топ-15 лидеров, что говорит о том, что флагманы Honor в значительной степени проигрывают тем устройствам, которые оснащены мощным процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Ранее мы писали о том, что популярный планшет Samsung Galaxy может вас разочаровать. Новый планшет Galaxy Tab S12 Ultra получит батарею емкостью 11 600 мАч — такая же была и у предыдущей модели.