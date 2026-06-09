Популярный планшет Samsung Galaxy может вас разочаровать: что с ним не так (фото)

Новый планшет Galaxy Tab S12 Ultra получит батарею емкостью 11 600 мАч — такая же была и у предыдущей модели.

Samsung выпустит Galaxy Tab S12 Ultra вместе с Galaxy Tab S12+ в этом году, возможно, в сентябре. Согласно новому отчету, устройство предположительно будет иметь ту же емкость аккумулятора, что и Tab S11 Ultra. К сожалению, Samsung по какой-то причине решила не превышать 11 600 мАч, пишет gsmarena.com.

Поскольку это буквально тот же аккумулятор, он, скорее всего, будет иметь максимальную мощность проводной зарядки 45 Вт, как и S11 Ultra. Интересно, что в сегменте смартфонов производители делают все возможное, чтобы увеличить емкость аккумуляторов, но, похоже, сегмент планшетов данная тенденция пока не затронула повсеместно.

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Интересно, что Galaxy Tab S12+, как сообщают источники, оснащен аккумулятором большего размера, чем Tab S10+, который он заменяет (Samsung каждый год выпускает "ванильный" планшет Galaxy S и модель Plus, поэтому Galaxy Tab S11+ не было).

Планшет Galaxy Tab 11 Фото: "Ябко"

Те же источники утверждают, что планшеты Tab S12 Ultra и Tab S12+ сохранят размеры экрана своих предшественников, то есть диагональ составит 14,6 дюйма и 12,4 дюйма соответственно. Ожидается, что они будут оснащены процессором MediaTek Dimensity 9500 SoC. И Tab S12+, и Tab S12 Ultra будут иметь фронтальную камеру на 12 Мп, и они должны быть выпущены с операционной системой Android 17 на борту, а также фирменным интерфейсом One UI 9 от Samsung.

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