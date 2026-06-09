Популярный бренд выпустит дешевые смартфоны за $200: когда ждать новинок OnePlus (фото)

При цене менее 210 долларов новые устройства серии OnePlus N будут конкурировать с доступными моделями Redmi, Realme и Poco.

По словам источника на X (ранее Twitter, — прим. ред.), компания OnePlus уже работает над совершенно новой линейкой смартфонов. Серия под кодовым обозначением N будет содержать несколько устройств по цене менее 210 долларов США, сообщает gsmarena.com.

Иными словами, производитель предложит телефоны начального уровня — ниже серии Nord среднего класса, которая находится ниже флагманской, .

По словам источника, серия OnePlus N будет состоять из "несколько смартфонов, адаптированных для разных уровней". При цене менее 210 долларов новые устройства будут конкурировать с доступными моделями Redmi, Realme и Poco.

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Смартфон OnePlus Фото: The Verge

Дебют нового семейства, по всей видимости, состоится в июле 2026 года, отмечает издание. Интересно, что данная серия будет первоначально запущена для индийского рынка. Поступят ли смартфоны на глобальный рынок, пока не известно.

Ранее сообщали о смартфонах с самыми лучшими чипами по разумным ценам. Тестировщики рекомендуют телефоны с такими процессорами: Snapdragon 8 Elite Gen 5, Apple A19 Pro, Dimensity 8400, Exynos 2600, Tensor G5, Dimensity 9500, Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition.

Также писали о том, что на рынке продаются 10 смартфонов, которые отлично держат заряд аккумулятора. На первом месте рейтинга оказался смартфон Poco X8 Pro Maх, оснащенный аккумулятором на 8500 мАч. Он продержался во время тестирования рекордный 41 ч 26 мин.