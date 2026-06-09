Популярний бренд випустить дешеві смартфони за $200: коли чекати новинок OnePlus (фото)

При ціні менше 210 доларів нові пристрої серії OnePlus N будуть конкурувати з доступними моделями Redmi, Realme і Poco.

За словами джерела на X (раніше Twitter, — прим. ред.), компанія OnePlus уже працює над абсолютно новою лінійкою смартфонів. Серія під кодовим позначенням N міститиме кілька пристроїв за ціною менше 210 доларів США, повідомляє gsmarena.com.

Іншими словами, виробник запропонує телефони початкового рівня — нижчі за серію Nord середнього класу, яка перебуває нижче флагманської, .

За словами джерела, серія OnePlus N складатиметься з "кількох смартфонів, адаптованих для різних рівнів". При ціні менше 210 доларів нові пристрої будуть конкурувати з доступними моделями Redmi, Realme і Poco.

Смартфон OnePlus Фото: Bridenstine

Дебют нового сімейства, найімовірніше, відбудеться в липні 2026 року, зазначає видання. Цікаво, що ця серія буде спочатку запущена для індійського ринку. Чи надійдуть смартфони на глобальний ринок, поки не відомо.

Відео дня

Раніше повідомляли про смартфони з найкращими чіпами за розумними цінами. Тестувальники рекомендують телефони з такими процесорами: Snapdragon 8 Elite Gen 5, Apple A19 Pro, Dimensity 8400, Exynos 2600, Tensor G5, Dimensity 9500, Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition.

Також писали про те, що на ринку продаються 10 смартфонів, які відмінно тримають заряд акумулятора. На першому місці рейтингу опинився смартфон Poco X8 Pro Мах, оснащений акумулятором на 8500 мАг. Він протримався під час тестування рекордний 41 год 26 хв.