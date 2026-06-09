Популярний планшет Samsung Galaxy може вас розчарувати: що з ним не так (фото)

Новий планшет Galaxy Tab S12 Ultra отримає батарею ємністю 11 600 мАг — така ж була і в попередньої моделі.

Samsung випустить Galaxy Tab S12 Ultra разом із Galaxy Tab S12+ цього року, можливо, у вересні. Згідно з новим звітом, пристрій, імовірно, матиме ту ж ємність акумулятора, що і Tab S11 Ultra. На жаль, Samsung з якоїсь причини вирішила не перевищувати 11 600 мАг, пише gsmarena.com.

Оскільки це буквально той самий акумулятор, він, найімовірніше, матиме максимальну потужність дротової зарядки 45 Вт, як і S11 Ultra. Цікаво, що в сегменті смартфонів виробники роблять все можливе, щоб збільшити ємність акумуляторів, але, схоже, сегмент планшетів дана тенденція поки що не торкнулася повсюдно.

Цікаво, що Galaxy Tab S12+, як повідомляють джерела, оснащений акумулятором більшого розміру, ніж Tab S10+, який він замінює (Samsung щороку випускає "ванільний" планшет Galaxy S і модель Plus, тому Galaxy Tab S11+ не було).

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Планшет Galaxy Tab 11 Фото: "Ябко"

Ті ж джерела стверджують, що планшети Tab S12 Ultra і Tab S12+ збережуть розміри екрана своїх попередників, тобто діагональ становитиме 14,6 дюйма і 12,4 дюйма відповідно. Очікується, що вони будуть оснащені процесором MediaTek Dimensity 9500 SoC. І Tab S12+, і Tab S12 Ultra матимуть фронтальну камеру на 12 Мп, і вони повинні бути випущені з операційною системою Android 17 на борту, а також фірмовим інтерфейсом One UI 9 від Samsung.

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