Акумулятор понад 11 000 мАг: розкрито смартфон, який отримає настільки потужну батарею

Телефон Honor X80 Pro Max отримає акумулятор, ємність якого складе 11 000 мАг, або навіть більше, припускає витік.

Згідно зі свіжими чутками, компанія Honor може додати варіант Pro Max у свою лінійку X80. Хоча витік не розкриває терміни запуску Honor X80 Pro Max, у нього є деякі ключові характеристики. А ось "стандартний" Honor X80 вийде на ринок Китаю вже в червні 2026 року, пише gsmarena.com.

Інсайдер під ніком Digital Chat Station поділився технічними характеристиками Honor X80 Pro Max у своєму акаунті в соцмережі Weibo. Згідно з його даними, телефон отримає доволі ємний акумулятор — 11 000 мАг, — з підтримкою швидкої зарядки потужністю 90 Вт.

Модель також буде оснащуватися 6,8-дюймовим яскравим AMOLED-дисплеєм з тонкими рамками, закругленими кутами і роздільною здатністю 2788 × 1280 пікселів.

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Відомо, що Honor X80 Pro Max працюватиме на базі процесора Snapdragon 6 Gen 5. Корпус апарата повністю водонепроникний, захищений від падінь, оснащений функціями біометричної аутентифікації флагманського рівня.

Що стосується стандартного Honor X80, то він також буде оснащений чипсетом Snapdragon 6 Gen 5. Передбачається, що модель отримає від розробників 6,8-дюймовий AMOLED-екран і батарею ємністю 10 000 мАг.

До речі, у нещодавньому рейтингу продуктивності, складеному експертами gsmarena.com, чипи від Qualcomm здобули призові місця, однак Snapdragon 6 Gen 5 не увійшов до топ-15 лідерів, що говорить про те, що флагмани Honor значною мірою програють тим пристроям, які оснащені потужним процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Раніше ми писали про те, що популярний планшет Samsung Galaxy може вас розчарувати. Новий планшет Galaxy Tab S12 Ultra отримає батарею ємністю 11 600 мАг — така ж була і у попередньої моделі.