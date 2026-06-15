Pixel 10a против OnePlus 15R: эксперт назвал лучший Android-смартфон среднего класса (фото)

Смартфоны Google Pixel 10a и OnePlus 15R относятся к одной ценовой категории, однако предлагают несколько разный пользовательский опыт.

OnePlus 15R лидирует по производительности и качеству дисплея, тогда как преимуществами Pixel 10a являются программное обеспечение и более доступная цена. Подробнее эти два смартфона сравнил эксперт портала Android Police Энди Боксолл.

Дизайн

Pixel 10a и OnePlus 15R Фото: androidpolice.com

Плоская задняя панель без выпуклого модуля камеры делает Pixel 10a стильным и компактным. Пластиковое покрытие гораздо качественнее, чем кажется на первый взгляд. Смартфон доступен в нескольких ярких цветах и обеспечивает защиту от пыли и воды по стандарту IP68.

Задняя панель смартфона OnePlus покрыта матовым стеклом, что придает ему премиальный вид. Телефон также имеет рейтинги защиты от пыли и воды IP66, IP68, IP69 и IP69K. По словам Боксолла, оба телефона удобно держать в руке, однако OnePlus 15R заметно тяжелее.

Відео дня

Дисплей

Дисплеи Pixel 10a и OnePlus 15R Фото: androidpolice.com

Экран OnePlus 15R может похвастаться более тонкими рамками и более плавной частотой обновления. Несмотря на то, что на бумаге Pixel 10a имеет более высокую яркость, под прямыми солнечными лучами дисплей OnePlus выглядит ярче и имеет лучшие углы обзора. В качестве покрытия дисплея оба смартфона используют стекло Gorilla Glass 7i.

В целом OnePlus 15R станет лучшим выбором для тех, кто много смотрит видео и играет в игры.

Камера

Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Камеры Google Pixel 10a и OnePlus 15R удивительно похожи по характеристикам. Pixel 10a имеет основную камеру на 48 МП и широкоугольную камеру на 13 МП, тогда как OnePlus 15R получил основную камеру на 50 МП и широкоугольную камеру на 8 МП.

Эксперт отметил, что OnePlus 15R делает фотографии чуть более красочными и яркими, чем Pixel 10a. В то же время широкоугольная камера Pixel 10a делает фотографии более детализированными и менее размытыми.

Что касается видео, OnePlus 15R может снимать в формате 4K со скоростью до 120 кадров в секунду, тогда как Pixel 10a предлагает лишь 60 кадров в секунду в формате 4K.

Производительность и ПО

OnePlus 15R Фото: gsmarena.com

Одним из основных преимуществ OnePlus 15R является процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, который превосходит Google Tensor G4 по производительности. Боксолл отметил, что эта разница заметна в различных ситуациях — от просмотра фотографий в "Галерее" до игр.

Оба смартфона работают на Android 16. OnePlus 15R использует собственный интерфейс OxygenOS 16, а Pixel 10a получил Material 3 Expressive. OnePlus предлагает до четырех лет обновлений ПО и шесть лет патчей безопасности, тогда как Google обещает обновления ПО и безопасности в течение семи лет.

Аккумулятор

OnePlus 15R и Pixel 10a Фото: androidpolice.com

OnePlus 15R оснащен кремний-углеродным аккумулятором емкостью 7500 мАч, который значительно превосходит литий-полимерную батарею емкостью 5080 мАч в Pixel 10a. По словам эксперта, смартфон OnePlus выдерживает два полных дня работы на одном заряде, тогда как устройство Pixel вряд ли проработало целый второй день.

Важно

50 смартфонов скоро получат обновление до Android 17: есть ли ваш телефон в списке

В ходе 20-минутного стресс-теста в 3DMark Pixel 10a потерял 10% заряда аккумулятора, тогда как OnePlus 15R — всего 7%. Просмотр видео на YouTube с разрешением 1440p при полной яркости через Wi-Fi разрядил OnePlus 15R на 2%, а Pixel 10a — на 4%.

Система зарядки OnePlus 15R мощностью 80 Вт SuperVOOC на бумаге быстрее, чем проводная зарядка Pixel 10a мощностью 45 Вт. Однако преимуществом Pixel 10a является поддержка беспроводной зарядки. Полная зарядка Pixel 10a занимает около 90 минут, а OnePlus 15R может полностью зарядиться за 60 минут.

Google Pixel 10a против OnePlus 15R: выводы

Основными преимуществами OnePlus 15R являются производительность и яркий AMOLED-экран. В свою очередь, Pixel 10a предлагает лучшее программное обеспечение и более длительную поддержку обновлений. Хотя OnePlus 15R стоит немного дороже, эксперт считает его соотношение цены и функционала более привлекательным.

Цена Google Pixel 10a — от 20 899 грн.

Цена OnePlus 15R — от 24 000 грн.

Напомним, что Honor в скором времени представит смартфон среднего класса X80 Pro Max с аккумулятором емкостью 11 000 мАч.

Фокус также сообщал, что бюджетный смартфон Motorola Edge 70 Fusion получил ряд премиальных характеристик.