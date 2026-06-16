Бюджетний, але надійний смартфон: вийшла новинка зі змінним акумулятором (фото)

Бренд RugOne представив новий захищений смартфон RugOne Xever 8, оснащений безліччю корисних функцій для активного відпочинку та роботи в польових умовах.

Хоча RugOne Xever 8 є смартфоном нижчого середнього класу, він пропонує низку преміальних характеристик, як от камера нічного бачення, додаткові клавіші швидкого доступу та змінний акумулятор, зазначає GSMArena.

Характеристики RugOne Xever 8

RugOne Xever 8 Фото: gsmarena.com

RugOne Xever 8 може запропонувати наступні характеристики:

розміри — 168,0x80,0x14,0 мм;

дисплей — 6,50-дюймовий IPS LCD, 120 Гц, 680 ніт, 1080x2400;

процесор — MediaTek Helio G200;

пам'ять — 128 ГБ/8 ГБ або 256 ГБ/8 ГБ;

камери — ширококутна (основна) 64 МП, нічне бачення 20 МП, фронтальна камера 32 МП.

акумулятор — 4800 мАг;

функції — LTE, eSIM, Wi-Fi 5, BT 5.2, NFC, бездротове FM-радіо, інфрачервоний порт, роз'єм 3,5 мм, зчитувач відбитків пальців, стереодинаміки (117 дБ).

Відео дня

Дизайн

Задня панель RugOne Xever 8 Фото: gsmarena.com

Візуально RugOne Xever 8 не схожий на більшість захищених телефонів. Він не лише міцно лежить у руці, але й досить приємний у використанні завдяки більш заокругленій формі. Острів камери, схожий на iPhone, обгорнутий металом, а для решти корпусу використовуються гума та пластик.

Екран RugOne Xever 8 Фото: gsmarena.com

Усі клавіші RugOne Xever 8 мають металеві акценти та різні на дотик, що дозволяє використовувати їх, навіть не дивлячись на смартфон. На правій стороні є чотири кнопки — дві для регулювання гучності, одна кнопка живлення та одна додаткова для швидкого доступу. Зліва можна побачити лише одну кнопку, яка за замовчуванням запускає ліхтарик, але її можна налаштувати під інші функції.

Варіанти задньої панелі RugOne Xever 8 Фото: gsmarena.com

Частина задньої панелі знімна, а в комплекті є дві різні задні кришки. Смартфон має сертифікати захисту від води та пилу IP68 та IP69K, а отже здатен витримувати струмені води під високим тиском і може бути занурений під воду на глибину до 2 метрів на 30 хвилин. Телефон також відповідає військовому стандарту MIL-STD-810H, що означає стійкість до суворих умов та падінь.

Апаратне забезпечення та функції

Дисплей RugOne Xever 8 Фото: gsmarena.com

RugOne Xever 8 оснащений 6,5-дюймовим IPS-РК-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, захищеним склом Gorilla Glass 3. Пристрій використовує чипсет Helio G200, потужності якого цілком достатньо для повсякденних завдань. Доступні конфігурації пам'яті 8 ГБ/128 ГБ та 8 ГБ/256 ГБ, а також слот для карти пам'яті та 3,5-мм аудіороз'єм.

Камера нічного бачення RugOne Xever 8 Фото: gsmarena.com

Окрім основної 64-мегапіксельної камери з досить великим сенсором 1/1,7 дюйма, RugOne Xever 8 може похвалитися 20-мегапіксельною камерою нічного бачення f/1.8, яка використовує два інфрачервоні датчики світла. Телефон також отримав потужний вбудований ліхтарик, який має три режими освітлення, один з яких можна використовувати для сигналу SOS.

Фото на RugOne Xever 8 Фото: gsmarena.com Фото на RugOne Xever 8 Фото: gsmarena.com Фото на RugOne Xever 8 Фото: gsmarena.com Фото на RugOne Xever 8 Фото: gsmarena.com Фото на RugOne Xever 8 Фото: gsmarena.com

Акумулятор RugOne Xever 8 має ємність лише 4800 мАг, однак його можна легко замінити, навіть не вимикаючи пристрій. Функція Swappable Battery 2.0 дозволяє смартфону працювати впродовж двох хвилин з вийнятою батареєю. В комплекті йде зарядна підставка потужністю 18 Вт, яка може заряджати як телефон, так і запасний акумулятор одночасно.

Важливо

Які смартфони отримають Android 17, а які — ні: повний список та аналіз причин (фото)

RugOne Xever 8 отримав два динаміки, які дозволяють йому досягати гучності 117 дБ. У режимі SOS вони можуть ставати в 2,6 рази голоснішими, що збільшує ймовірність бути почутим у разі лиха.

Серед інших корисних функцій RugOne Xever 8 варто відзначити режим підводної камери, компас, барометр, інструменти для всіляких вимірювань, а також вбудований ІЧ-передавач, який дозволяє керувати телевізором, кондиціонером та іншою електронікою. RugOne обіцяє 3 роки оновлень програмного забезпечення для даної моделі.

Стартова ціна RugOne Xever 8 — 379 доларів (близько 17 000 грн).

Нагадаємо, Honor незабаром представить новий середньобюджетний смартфон X80 Pro Max з потужним акумулятором.

Фокус також повідомляв, що експерти порівняли смартфони середнього класу Google Pixel 10a та OnePlus 15R.