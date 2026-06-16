Бюджетный, но надежный смартфон: вышла новинка со сменным аккумулятором (фото)

Бренд RugOne представил новый защищенный смартфон RugOne Xever 8, оснащенный множеством полезных функций для активного отдыха и работы в полевых условиях.

Хотя RugOne Xever 8 является смартфоном нижнего среднего класса, он обладает рядом премиальных характеристик, таких как камера ночного видения, дополнительные клавиши быстрого доступа и съемный аккумулятор, отмечает GSMArena.

Характеристики RugOne Xever 8

RugOne Xever 8 Фото: gsmarena.com

RugOne Xever 8 обладает следующими характеристиками:

размеры — 168,0 × 80,0 × 14,0 мм;

дисплей — 6,50-дюймовый IPS LCD, 120 Гц, 680 нит, 1080x2400;

процессор — MediaTek Helio G200;

память — 128 ГБ/8 ГБ или 256 ГБ/8 ГБ;

камеры — широкоугольная (основная) 64 МП, ночное видение 20 МП, фронтальная камера 32 МП.

аккумулятор — 4800 мАч;

функции — LTE, eSIM, Wi-Fi 5, BT 5.2, NFC, беспроводное FM-радио, инфракрасный порт, разъем 3,5 мм, сканер отпечатков пальцев, стереодинамики (117 дБ).

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Дизайн

Задняя панель RugOne Xever 8 Фото: gsmarena.com

Визуально RugOne Xever 8 не похож на большинство защищенных телефонов. Он не только удобно лежит в руке, но и довольно приятен в использовании благодаря более закругленной форме. Остров камеры, похожий на iPhone, обтянут металлом, а для остальной части корпуса используются резина и пластик.

Экран RugOne Xever 8 Фото: gsmarena.com

Все клавиши RugOne Xever 8 имеют металлические акценты и отличаются по тактильным ощущениям, что позволяет использовать их, даже не глядя на смартфон. На правой стороне находятся четыре кнопки — две для регулировки громкости, одна кнопка питания и одна дополнительная для быстрого доступа. Слева видна только одна кнопка, которая по умолчанию запускает фонарик, но ее можно настроить под другие функции.

Варианты задней панели RugOne Xever 8 Фото: gsmarena.com

Часть задней панели съемная, а в комплекте есть две разные задние крышки. Смартфон имеет сертификаты защиты от воды и пыли IP68 и IP69K, а значит, способен выдерживать струи воды под высоким давлением и может быть погружен под воду на глубину до 2 метров на 30 минут. Телефон также соответствует военному стандарту MIL-STD-810H, что означает устойчивость к суровым условиям и падениям.

Аппаратное обеспечение и функции

Дисплей RugOne Xever 8 Фото: gsmarena.com

RugOne Xever 8 оснащен 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, защищенным стеклом Gorilla Glass 3. Устройство использует чипсет Helio G200, мощности которого вполне достаточно для повседневных задач. Доступны конфигурации памяти 8 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ, а также слот для карты памяти и 3,5-мм аудиоразъем.

Камера ночного видения RugOne Xever 8 Фото: gsmarena.com

Помимо основной 64-мегапиксельной камеры с довольно большим сенсором 1/1,7 дюйма, RugOne Xever 8 может похвастаться 20-мегапиксельной камерой ночного видения f/1.8, которая использует два инфракрасных датчика света. Телефон также получил мощный встроенный фонарик, который имеет три режима освещения, один из которых можно использовать для сигнала SOS.

Фото на RugOne Xever 8 Фото: gsmarena.com Фото на RugOne Xever 8 Фото: gsmarena.com Фото на RugOne Xever 8 Фото: gsmarena.com Фото на RugOne Xever 8 Фото: gsmarena.com Фото на RugOne Xever 8 Фото: gsmarena.com

Аккумулятор RugOne Xever 8 имеет емкость всего 4800 мАч, однако его можно легко заменить, даже не выключая устройство. Функция Swappable Battery 2.0 позволяет смартфону работать в течение двух минут с извлеченным аккумулятором. В комплекте идет зарядная подставка мощностью 18 Вт, которая может заряжать как телефон, так и запасной аккумулятор одновременно.

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RugOne Xever 8 оснащен двумя динамиками, которые позволяют ему достигать громкости 117 дБ. В режиме SOS их громкость может увеличиваться в 2,6 раза, что повышает вероятность быть услышанным в случае бедствия.

Среди других полезных функций RugOne Xever 8 стоит отметить режим подводной камеры, компас, барометр, инструменты для всевозможных измерений, а также встроенный ИК-передатчик, который позволяет управлять телевизором, кондиционером и другой электроникой. RugOne обещает 3 года обновлений программного обеспечения для данной модели.

Стартовая цена RugOne Xever 8 — 379 долларов (около 17 000 грн).

Напомним, что Honor в скором времени представит новый смартфон среднего ценового сегмента X80 Pro Max с мощным аккумулятором.

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