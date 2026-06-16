Xiaomi 17T Pro проти Google Pixel 10: який смартфон краще обрати у 2026 році (фото)

Смартфони Xiaomi 17T Pro та Google Pixel 10 орієнтовані на преміальний ринок, проте вони пропонують дещо різний досвід користування.

Xiaomi 17T Pro зосереджений на флагманському обладнанні, надшвидкій зарядці та великому акумуляторі, тоді як сильною стороною Google Pixel 10 є програмне забезпечення, штучний інтелект та камера. Про переваги та недоліки обох пристроїв розповіли експерти порталу Gizmochina.

Дизайн

Xiaomi 17T та Xiaomi 17T Pro Фото: notebookcheck.com

Xiaomi 17T Pro має корпус зі скла та алюмінію із захистом Gorilla Glass 7i. Смартфон має сертифікацію IP68, інфрачервоний передатчик, підтримує кілька SIM-карт та eSIM-карт. Його дизайн орієнтований на користувачів, які цінують потужне обладнання та багатофункціональність.

Google Pixel 10 Фото: techadvisor.com

Корпус Google Pixel 10 також виготовлений зі скла та алюмінію. Він захищений покриттям Gorilla Glass Victus 2 та має сертифікацію IP68. Візуально цей телефон є більш мінімалістичним, що надає йому вишуканого та сучасного вигляду.

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Дисплей

Xiaomi 17T Pro використовує 6,83-дюймову AMOLED-панель з частотою оновлення 144 Гц, підтримкою Dolby Vision, ШІМ-діммуванням 3840 Гц та піковою яскравістю 3500 ніт. Pixel 10 пропонує менший OLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю до 3000 ніт.

Дисплей Xiaomi 17T Pro Фото: Xiaomi

Загалом Xiaomi пропонує більш вражаючий дисплей, ніж Pixel. Водночас налаштування дисплея від Google залишаються чудовими для щоденного використання та точності передачі кольорів.

Продуктивність

Pixel 10 працює на процесорі Google Tensor G5 з оперативною пам'яттю об'ємом до 12 ГБ. Чипсети Tensor, як правило, зосереджені на завданнях, пов’язаних зі штучним інтелектом, а не на домінуванні в бенчмарках.

Pixel 10 Фото: Gizmodo

Своєю чергою Xiaomi 17T Pro оснащений процесором MediaTek Dimensity 9500 у поєднанні з накопичувачем UFS 4.1 та оперативною пам'яттю об'ємом до 16 ГБ. Він призначений для роботи з вимогливими іграми, багатозадачністю та інтенсивними робочими навантаженнями, тож пропонує високу продуктивність зі значним запасом для майбутніх оновлень ПЗ.

Акумулятор

Xiaomi 17T Pro беззаперечно лідирує, коли йдеться про акумулятор. Він оснащений батареєю ємністю 7000 мАг у поєднанні з дротовою зарядкою потужністю 100 Вт та бездротовою зарядкою потужністю 50 Вт.

Google Pixel 10 Фото: androidpolice.com

Для порівняння, Pixel 10 має акумулятор ємністю 4970 мАг з дротовою зарядкою потужністю 30 Вт та бездротовою зарядкою потужністю 15 Вт. Він може працювати без підзарядки цілий день, однак значно поступається конкуренту від Xiaomi.

Камера

Xiaomi 17T Pro Фото: Xiaomi

Pixel 10 отримав основну камеру на 48 МП, телеоб'єктив на 10,8 МП з 5-кратним збільшенням, надширококутну камеру на 13 МП та фронтальну камеру на 10,5 МП. За словами експертів, обробка фото Google залишається однією з найсильніших переваг лінійки Pixel.

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Xiaomi 17T Pro оснащений основною камерою на 50 МП, перископною телеоб'єктивом на 50 МП з 5-кратним оптичним зумом, надширококутним об'єктивом на 12 МП та фронтальною камерою на 32 МП.

У підсумку Xiaomi 17T Pro пропонує потужнішу камеру та ширші можливості відеозйомки, тоді як Pixel 10 виділяється завдяки програмному досвіду Google

Висновок

На думку експертів, Xiaomi 17T Pro є кращим вибором для більшості покупців, які шукають смартфон у преміальному сегменті. Серед його основних переваг — дисплей, акумулятор, швидкість заряджання, продуктивність та апаратне забезпечення.

Водночас Google Pixel 10 залишається чудовим варіантом для користувачів, які надають пріоритет програмному забезпеченню, функціям штучного інтелекту та фотозйомці. Google пропонує цілих 7 років оновлень, що робить Pixel 10 хорошим вибором для тривалого користування.

Ціна Xiaomi 17T Pro — від 36 499 грн.

Ціна Google Pixel 10 — від 27 199 грн.

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