Недорогий смартфон від надійного бренду: новинка Nothing розсекречена в мережі (відео)

Британська компанія Nothing, ймовірно, готується до запуску нового бюджетного телефона, який стане доповненням лінійки Nothing Phone (4a).

Ескіз майбутнього смартфона Nothing Phone (4b) можна помітити у тизері, оприлюдненому офіційним індійським акаунтом Nothing в Instagram.

Тизер Nothing Phone (4b)

Хоча тизер мало що розповідає про смартфон, акцент на олівці 4b, схоже, натякає на назву новинки. Підпис "(b)usted" також підтверджує цю теорію. Експерти порталу Android Authority припускають, що йдеться про новий бюджетний смартфон або модель нижчого середнього класу.

Опитування Які беспровідні навушники ви носите? Опитування відкрите до AirPods Xiaomi JBL Beyerdynamic CMF Sony JLab OnePlus Shokz Інші Голосувати

Пристрій, зображений на ескізі, має кілька знайомих елементів дизайну Nothing, як от фірмова прозора задня панель Nothing з відкритими внутрішніми деталями. У верхньому лівому кутку розташована одна задня камера.

Відео дня

Компанія Nothing поки офіційно не анонсувала Phone (4b), проте експерти вважають, що цей смартфон може базуватись на бюджетному CMF Phone 2 Pro, випуск якого був скасований через стрімке зростання цін на пам'ять та оперативну пам'ять.

Нагадаємо, Honor представила недорогий смартфон 600 Smart 5G з потужним акумулятором та великим дисплеєм.

Фокус також повідомляв, що експерти порівняли бюджетні Android-смартфни Redmi Turbo 5 та OnePlus Nord 6.