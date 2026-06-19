Бюджетний, але надійний смартфон: розкрито ціну та функціонал новинки Honor (фото)

Компанія Honor представила новий смартфон початкового рівня 600 Smart 5G, орієнтований на тривалість автономної роботи, довговічність та великий дисплей.

Смартфон Honor 600 Smart 5G отримав один з найпотужніших акумуляторів у лінійці Honor 600, доступній за межами Китаю, зазначає Gizmochina.

Honor 600 Smart 5G оснащений великим 6,87-дюймовим РК-дисплеєм з роздільною здатністю HD+ 1592 x 720 пікселів та рівнем яскравості до 1020 ніт. Він працює на процесорі Snapdragon 4 Gen 4 у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Технологія RAM Turbo також дозволяє розширити оперативну пам'ять.

Honor 600 Smart 5G Фото: Honor

Акумулятор ємністю 7700 мАг є однією з основних переваг Honor 600 Smart 5G, перевершуючи батареї на 7000 мАг, якими оснащені моделі Honor 600 та 600 Pro. За даними Honor, він забезпечує до 93 годин використання на одному заряді, в тому числі 28 годин перегляду відео, та підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт.

Відео дня

Окрім того, Honor 600 Smart 5G вирізняється довговічністю. Смартфон пропонує захист від пилу та бризок за стандартом IP64, а також захист від падінь, сертифікований SGS. Пристрій може витримувати падіння з висоти до 2,5 метрів та перебувати під водою на глибині до 1,5 метра протягом 30 хвилин.

Важливо

Недорогий смартфон з пристойною камерою: скільки коштує новинка від Oppo (фото)

Що стосується камер, Honor 600 Smart 5G оснащений 50-мегапіксельною задньою камерою та 5-мегапіксельною фронтальною камерою.

Додаткові функції включають стереодинаміки з режимом збільшення гучності на 400%, кнопку ШІ, розблокування обличчям та підключення USB Type-C. Телефон постачається на Android 16 з оболонкою MagicOS 10.0 та надійде у продаж у Європі пізніше цього місяця. Доступні два кольори — чорний та білий.

Ціна Honor 600 Smart 5G — 219 євро (близько 11 280 грн).

Нагадаємо, майбутній Vivo X Fold 6 може обійти свого основного конкурента Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra за ємністю акумулятора.

Фокус також повідомляв, що експерти порівняли смартфони середнього класу Motorola Edge 70 Pro+ та OnePlus 15R.