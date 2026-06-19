Бюджетный, но надежный смартфон: раскрыты цена и функционал новинки Honor (фото)

Компания Honor представила новый смартфон начального уровня 600 Smart 5G, ориентированный на продолжительность автономной работы, долговечность и большой дисплей.

Смартфон Honor 600 Smart 5G оснащён одним из самых мощных аккумуляторов в линейке Honor 600, доступной за пределами Китая, отмечает Gizmochina.

Honor 600 Smart 5G оснащён большим 6,87-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ 1592 x 720 пикселей и яркостью до 1020 нит. Он работает на процессоре Snapdragon 4 Gen 4 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Технология RAM Turbo также позволяет расширить оперативную память.

Honor 600 Smart 5G Фото: Honor

Аккумулятор емкостью 7700 мАч является одним из основных преимуществ Honor 600 Smart 5G, превосходя аккумуляторы емкостью 7000 мАч, которыми оснащены модели Honor 600 и 600 Pro. По данным Honor, он обеспечивает до 93 часов работы на одном заряде, в том числе 28 часов просмотра видео, и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

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Кроме того, Honor 600 Smart 5G отличается долговечностью. Смартфон обеспечивает защиту от пыли и брызг в соответствии со стандартом IP64, а также защиту от падений, сертифицированную SGS. Устройство может выдерживать падения с высоты до 2,5 метров и находиться под водой на глубине до 1,5 метра в течение 30 минут.

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Что касается камер, Honor 600 Smart 5G оснащён 50-мегапиксельной задней камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой.

Дополнительные функции включают стереодинамики с режимом увеличения громкости на 400%, кнопку ИИ, разблокировку по лицу и разъем USB Type-C. Телефон поставляется на Android 16 с оболочкой MagicOS 10.0 и поступит в продажу в Европе в конце этого месяца. Доступны два цвета — черный и белый.

Цена Honor 600 Smart 5G — 219 евро (около 11 280 грн).

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