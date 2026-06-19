Бюджетный, но надежный смартфон: раскрыты цена и функционал новинки Honor (фото)
Компания Honor представила новый смартфон начального уровня 600 Smart 5G, ориентированный на продолжительность автономной работы, долговечность и большой дисплей.
Смартфон Honor 600 Smart 5G оснащён одним из самых мощных аккумуляторов в линейке Honor 600, доступной за пределами Китая, отмечает Gizmochina.
Honor 600 Smart 5G оснащён большим 6,87-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ 1592 x 720 пикселей и яркостью до 1020 нит. Он работает на процессоре Snapdragon 4 Gen 4 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Технология RAM Turbo также позволяет расширить оперативную память.
Аккумулятор емкостью 7700 мАч является одним из основных преимуществ Honor 600 Smart 5G, превосходя аккумуляторы емкостью 7000 мАч, которыми оснащены модели Honor 600 и 600 Pro. По данным Honor, он обеспечивает до 93 часов работы на одном заряде, в том числе 28 часов просмотра видео, и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.
Кроме того, Honor 600 Smart 5G отличается долговечностью. Смартфон обеспечивает защиту от пыли и брызг в соответствии со стандартом IP64, а также защиту от падений, сертифицированную SGS. Устройство может выдерживать падения с высоты до 2,5 метров и находиться под водой на глубине до 1,5 метра в течение 30 минут.Важно
Что касается камер, Honor 600 Smart 5G оснащён 50-мегапиксельной задней камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой.
Дополнительные функции включают стереодинамики с режимом увеличения громкости на 400%, кнопку ИИ, разблокировку по лицу и разъем USB Type-C. Телефон поставляется на Android 16 с оболочкой MagicOS 10.0 и поступит в продажу в Европе в конце этого месяца. Доступны два цвета — черный и белый.
- Цена Honor 600 Smart 5G — 219 евро (около 11 280 грн).
Напомним, что будущий Vivo X Fold 6 может превзойти своего основного конкурента — Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra — по емкости аккумулятора.
Фокус также сообщал, что эксперты сравнили смартфоны среднего класса Motorola Edge 70 Pro+ и OnePlus 15R.