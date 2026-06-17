Какой смартфон среднего класса лучше: Motorola Edge 70 Pro+ против OnePlus 15R (фото)

Motorola Edge 70 Pro+ и OnePlus 15R предлагают ряд флагманских функций по умеренной цене. Оба смартфона оснащены премиальными дисплеями, мощным аппаратным обеспечением и емкими аккумуляторами, однако в некоторых аспектах они отличаются друг от друга.

Смартфон Motorola Edge 70 Pro+ может похвастаться универсальной камерой и рядом интересных функций, тогда как OnePlus 15R ориентирован на производительность и время автономной работы, отмечает Gizmochina.

Дизайн

Motorola Edge 70 Pro+ оснащён задней панелью из экокожи, которая уменьшает количество отпечатков пальцев и делает телефон более удобным. Смартфон также оснащён защитой Gorilla Glass 7i, имеет сертификацию IP68/IP69 и соответствует стандарту прочности MIL-STD-810H.

OnePlus 15R Фото: Android Central

OnePlus 15R выглядит более престижно благодаря алюминиевой рамке и стеклянному корпусу. Он защищён в соответствии со стандартом IP68/IP69K и поддерживает eSIM.

Відео дня

Дисплей

Motorola Edge 70 Pro+ оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 5200 нит. В свою очередь, OnePlus 15R оснащён более крупным 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 165 Гц, поддержкой Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid и совместимостью с Ultra HDR.

Motorola Edge 70 Pro+ Фото: Motorola

В целом OnePlus 15R немного опережает конкурента благодаря более высокой частоте обновления и более широкой поддержке HDR.

Производительность

OnePlus 15R работает на базе Snapdragon 8 Gen 5 в сочетании с памятью UFS 4.1 и объемом до 512 ГБ. Он способен обеспечить производительность флагманского уровня, в частности для ресурсоемких игр, редактирования видео и искусственного интеллекта.

OnePlus 15R Фото: gsmarena.com

Motorola Edge 70 Pro+ оснащена процессором MediaTek Dimensity 8500 Extreme в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 4.1. Этого достаточно для плавной повседневной работы, многозадачности и игр, однако 15R всё же лидирует в этом аспекте.

Аккумулятор

Edge 70 Pro+ оснащён аккумулятором ёмкостью 6500 мАч, поддерживающим проводную зарядку мощностью 90 Вт, беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, а также обратную зарядку. Именно универсальность зарядки является главным преимуществом данной модели.

Motorola Edge 70 Pro+ Фото: Motorola

В свою очередь, OnePlus 15R оснащён более ёмким аккумулятором на 7400 мАч с проводной зарядкой мощностью 80 Вт. Смартфон не поддерживает беспроводную зарядку, но является бесспорным лидером по времени автономной работы.

Камера

Motorola Edge 70 Pro+ оснащён тройной камерой, включающей 50-мегапиксельный основной сенсор, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом. Спереди расположена фронтальная камера с автофокусом на 50 МП, способная записывать видео в формате 4K.

Важно

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OnePlus 15R получил более скромную камеру, состоящую из -мегапиксельного основного сенсора и 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры. 32-мегапиксельная фронтальная камера также поддерживает автофокус и функцию видеозаписи с оптической стабилизацией изображения, однако не может сравниться с Edge 70 Pro+ по разрешению.

Вердикт экспертов

Авторы обзора пришли к выводу, что Motorola Edge 70 Pro+ — лучший универсальный смартфон. Он обеспечивает сбалансированный флагманский опыт, оснащён значительно более мощной камерой и поддерживает беспроводную зарядку. К тому же Edge 70 Pro+ стоит дешевле.

С другой стороны, OnePlus 15R — лучший вариант для покупателей, которым нужна максимальная производительность и длительное время автономной работы. Он также отличается премиальной алюминиевой рамкой и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

Цена Motorola Edge 70 Pro+ — около 570 долларов (примерно 25 590 грн).

Цена OnePlus 15R — около 650 долларов (примерно 29 180 грн).

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