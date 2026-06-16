Превзошел флагмана Samsung: назван Android-смартфон с лучшей камерой (фото)

Флагманы Samsung Galaxy S26 Ultra и Vivo X300 Ultra могут похвастаться мощными камерами с большими сенсорами. Тестирование показало, какой из этих смартфонов фотографирует лучше.

Возможности камер Samsung Galaxy S26 Ultra и Vivo X300 Ultra протестировал обозреватель гаджетов Пракхар Кханна. Результатами он поделился в статье для ZDNET.

Характеристики камер Galaxy S26 Ultra и Vivo X300 Ultra

Камеры Samsung Galaxy S26 Ultra:

Основная камера: 200 МП (оптическая стабилизация изображения, PDAF), сенсор 1/1,3 дюйма с диафрагмой f/1,4 и фокусным расстоянием 23 мм.

Телеобъектив: 50 МП (перископический телеобъектив, оптическая стабилизация изображения, PDAF), сенсор 1/2,52 дюйма с диафрагмой f/2,9 и 5-кратным оптическим зумом; 10 МП (телеобъектив, оптическая стабилизация изображения, PDAF), сенсор 1/3,94 дюйма, с диафрагмой f/2,4 и 3-кратным оптическим зумом.

Сверхширокоугольный объектив: 50 МП, сенсор 1/2,5 дюйма с диафрагмой f/1,9.

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Камеры Vivo X300 Ultra:

Основная камера: 200 МП (оптическая стабилизация изображения, лазерный автофокус, PDAF), сенсор 1/1,12 дюйма с диафрагмой f/1,9 и фокусным расстоянием 35 мм.

Телеобъектив: 200 МП (перископический телеобъектив, оптическая стабилизация изображения, PDAF), сенсор 1/1,4 дюйма с диафрагмой f/2,7, возможностями телемакрообъектива и 3,7-кратным оптическим зумом.

Сверхширокоугольный объектив: 50 МП, сенсор 1/1,28 дюйма с диафрагмой f/2,0.

Основная камера

Кханна начал тестирование с фотографий цветов. Оба смартфона позволяют выбрать оттенок (теплый или холодный) в настройках. После настройки разница в изображении зависит от сенсора и обработки. На полученных снимках, сделанных с 1x, X300 Ultra обеспечил большую глубину благодаря более крупному сенсору, тогда как фото с Galaxy S26 Ultra страдает от чрезмерной резкости.

Фото на Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com Фото на Vivo X300 Ultra Фото: zdnet.com

Далее эксперт решил продемонстрировать разницу в качестве изображения — как оптического, так и цифрового. Однократный зум на Vivo X300 Ultra обеспечил идеальный кадр, тогда как для достижения того же результата на Samsung автору пришлось использовать 1,5-кратный цифровой зум, который захватил меньше деталей и создал более шумное фото. Благодаря более крупному сенсору смартфон Vivo также придал этому фото естественный эффект боке.

Фото на Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com Фото на Vivo X300 Ultra Фото: zdnet.com

На фотографии, где запечатлен сам Кханна, Galaxy S26 Ultra хорошо передал оттенок кожи, но у него возникли проблемы с цветами неба и земли. В свою очередь, Vivo X300 Ultra не сумел запечатлеть детали неба, однако более четко передал лицо.

Фото на Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com Фото на Vivo X300 Ultra Фото: zdnet.com

В ночном режиме Galaxy S26 Ultra лидирует благодаря насыщенным цветам, тогда как на Vivo X300 Ultra можно добиться большей насыщенности, настроив фильтр. Samsung также обеспечивает более высокую контрастность, что хорошо видно на вывеске.

Фото на Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com Фото на Vivo X300 Ultra Фото: zdnet.com

Телеобъектив и сверхширокоугольный объектив

Тесты показали, что Vivo X300 Ultra делает портреты с более естественным эффектом боке и большим количеством деталей. Он сохраняет более реалистичный тон, тогда как Galaxy S26 Ultra склоняется к более тёплому оттенку. Samsung несколько преувеличил резкость некоторых участков, однако лучше справился с бликами на белой футболке.

Портрет на Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com Портрет на Vivo X300 Ultra Фото: zdnet.com

Позже Кханна также сделал несколько снимков на закате, отметив, что на этих фотографиях Galaxy S26 Ultra лучше справился с солнечным светом на лице.

Фото на Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com Фото на Vivo X300 Ultra Фото: zdnet.com

Что касается телемакросъемки, Vivo X300 Ultra оказался безоговорочным лидером. Смартфон сфокусировался на маленьком движущемся цветке одним касанием, тогда как Galaxy S26 Ultra потребовались для этого определенные усилия. Далее эксперт увеличил масштаб на Vivo X300 Ultra до 10x, что недоступно на Galaxy S26 Ultra.

Фото с 10-кратным зумом на Vivo X300 Ultra

Сверхширокоугольные камеры оказались одинаково хороши на обоих смартфонах. Однако автор отметил, что фотография, сделанная на Galaxy S26 Ultra, ему нравится больше, поскольку на Vivo X300 Ultra небо получилось переэкспонированным.

Фото на Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com Фото на Vivo X300 Ultra Фото: zdnet.com

Выбор эксперта

Камера Samsung Galaxy S26 Ultra вполне может удовлетворить большинство пользователей, однако Vivo X300 Ultra предлагает больше возможностей для любителей фотографии. По мнению Кханны, Vivo X300 Ultra можно смело назвать лучшим камерофоном 2026 года.

Напомним, что смартфон среднего класса OnePlus Nord 6 позволяет делать качественные снимки, несмотря на отсутствие телеобъектива.

"Фокус" также сообщал, что флагманское приложение Camera Assistant теперь доступно на некоторых более недорогих смартфонах Samsung.