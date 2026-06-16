Перевершив флагмана Samsung: названо Android-смартфон з найкращою камерою (фото)

Флагмани Samsung Galaxy S26 Ultra та Vivo X300 Ultra можуть похвалитися потужними камерами з масивними сенсорами. Тестування показало, який з цих смартфонів фотографує краще.

Можливості камер Samsung Galaxy S26 Ultra та Vivo X300 Ultra випробував оглядач гаджетів Пракхар Кханна. Результатами він поділився у статті для ZDNET.

Характеристики камер Galaxy S26 Ultra та Vivo X300 Ultra

Камери Samsung Galaxy S26 Ultra:

Основна камера: 200 МП (оптична стабілізація зображення, PDAF), сенсор 1/1,3 дюйма з діафрагмою f/1,4 та фокусною відстанню 23 мм.

Телеоб'єктив: 50 МП (перископічний телеоб'єктив, оптична стабілізація зображення, PDAF), сенсор 1/2,52 дюйма з діафрагмою f/2,9 та 5-кратним оптичним зумом; 10 МП (телеоб'єктив, оптична стабілізація зображення, PDAF), сенсор 1/3,94 дюйма, з діафрагмою f/2,4 та 3-кратним оптичним зумом.

Надширококутний об’єктив: 50 МП, сенсор 1/2,5 дюйма з діафрагмою f/1,9.

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Камери Vivo X300 Ultra:

Основна камера: 200 МП (оптична стабілізація зображення, лазерний автофокус, PDAF), сенсор 1/1,12 дюйма з діафрагмою f/1,9 та фокусною відстанню 35 мм.

Телеоб'єктив: 200 МП (перископний телеоб'єктив, оптична стабілізація зображення, PDAF), сенсор 1/1,4 дюйма з діафрагмою f/2,7, можливостями телемакрооб'єктива та 3,7-кратним оптичним зумом.

Надширококутний об’єктив: 50 МП, сенсор 1/1,28 дюйма з діафрагмою f/2.0.

Основна камера

Кханна розпочав тестування з фото квітів. Обидва смартфони дозволяють вибрати тон (теплий або холодний) у налаштуваннях. Після налаштування різниця у вигляді залежить від сенсора та обробки. На отриманих знімках із 1x X300 Ultra дав більше глибини завдяки більшому сенсору, тоді як фото з Galaxy S26 Ultra страждає від надмірної різкості.

Фото на Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com Фото на Vivo X300 Ultra Фото: zdnet.com

Далі експерт вирішив продемонструвати різницю в якості зображення — як оптичній, так і цифровій. Однократний зум на Vivo X300 Ultra забезпечив ідеальний кадр, тоді як для досягнення того ж результату на Samsung автору довелося використовувати 1,5-кратний цифровий зум, який захопив менше деталей і створив більш шумне фото. Завдяки більшому сенсору смартфон Vivo також додав до цього фото природний ефект боке.

Фото на Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com Фото на Vivo X300 Ultra Фото: zdnet.com

На фото, де зображений сам Кханна, Galaxy S26 Ultra добре передав тон шкіри, але мав проблеми з кольорами неба та землі. Своєю чергою Vivo X300 Ultra не вловив деталей неба, проте чіткіше зобразив обличчя.

Фото на Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com Фото на Vivo X300 Ultra Фото: zdnet.com

У нічному режимі Galaxy S26 Ultra лідирує завдяки насиченим кольорам, тоді як на Vivo X300 Ultra можна отримати більшу насиченість, налаштувавши фільтр. Samsung також пропонує більшу контрастність, що можна помітити на вивісці.

Фото на Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com Фото на Vivo X300 Ultra Фото: zdnet.com

Телеоб'єктив та надширококурний об'єктив

Тести показали, що Vivo X300 Ultra робить портрети з більш природнім ефектом боке та більшою кількістю деталей. Він зберігає більш реалістичний тон, тоді як Galaxy S26 Ultra тяжіє до теплішого відтінку. Samsung дещо перебільшив різкість деяких ділянок, проте краще впорався з відблисками на білій футболці.

Потрет на Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com Потрет на Vivo X300 Ultra Фото: zdnet.com

Пізніше Кханна також зробив портрети на заході сонця, зауваживши, що на цих фото Galaxy S26 Ultra краще впорався з сонячним світлом на обличчі.

Фото на Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com Фото на Vivo X300 Ultra Фото: zdnet.com

Що стосується телемакрозйомки, Vivo X300 Ultra виявився однозначним лідером. Смартфон сфокусувався на маленькій рухомій квітці одним дотиком, тоді як Galaxy S26 Ultra знадобилося для цього певних зусиль. Далі експерт збільшив масштаб на Vivo X300 Ultra до 10x, що є недоступною опцією на Galaxy S26 Ultra.

Фото з 10-кратним зумом на Vivo X300 Ultra

Надширококутні камери виявились однаково хорошими на обидвох смартфонах. Однак автор зазначив, що фото на Galaxy S26 Ultra подобається йому більше, оскільки Vivo X300 Ultra переекспонував небо.

Фото на Galaxy S26 Ultra Фото: zdnet.com Фото на Vivo X300 Ultra Фото: zdnet.com

Вибір експерта

Камера Samsung Galaxy S26 Ultra може цілком задовільними більшість користувачів, проте Vivo X300 Ultra пропонує більше можливостей для любителів фотографії. На думку Кханни, Vivo X300 Ultra можна сміливо назвати найкращим камерофоном 2026 року.

Нагадаємо, смартфон середнього класу OnePlus Nord 6 створює якісні знімки, незважаючи на відсутність телеоб'єктива.

Фокус також повідомляв, що флагманський інструмент Camera Assistant тепер доступний на деяких дешевших смартфонах Samsung.