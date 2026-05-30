Смартфон з хорошою камерою за середню ціну: на яку модель варто звернути увагу (фото)

Смартфон середнього класу OnePlus Nord 6 здатен створювати якісні знімки, незважаючи на відсутність телеоб'єктива.

Система камер OnePlus Nord 6 включає 50-мегапіксельний основний об’єктив, 8-мегапіксельний надширококутний сенсор та 32-мегапіксельну фронтальну камеру. Результатами випробування пристрою поділились експерти порталу Notebookcheck.

Тести показали, що основна камера OnePlus Nord 6 робить чіткі та деталізовані фото навіть за поганих умов освітлення. Експерти особливо відзначили різкість зображення та добре підібрану експозицію при слабкому світлі.

Фотографії, зроблені ширококутною камерою, також виглядають деталізованими, але є недоліки у збільшенні через відсутність телеоб'єктива. Як пояснюють у виданні, користувачам доведеться покладатися на цифровий зум для зйомки крупним планом, що може вплинути на якість зображення.

Що стосується фронтальної камери, експерти високо оцінили якість фото, проте зауважили, що динамічний діапазон може губитися на дуже яскравих ділянках.

Висновок

Загалом система камер OnePlus Nord 6 забезпечує хороші фотографії, але їй бракує гнучкості. Враховуючи, що деякі телефони середнього класу вже пропонують об'єктиви з різною фокусною відстанню, Nord 6 здається менш універсальним. Водночас можливостей Nord 6 цілком достатньо для користувачів, які шукають смартфон для повсякденної зйомки.

Ціна OnePlus Nord 6 — від 22 680 грн.

