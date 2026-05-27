Смартфони Android з потужними камерами: експерт порівняв флагмани Samsung, Google та Motorola (фото)

Samsung Galaxy S26 Ultra, Google Pixel 10 Pro та Motorola Razr Fold пропонують першокласні камери зі 100-кратним зумом, проте в ході тестування вони показали дещо різні результати.

Оглядач гаджетів Адам Дуд випробував камери Galaxy S26 Ultra, Google Pixel 10 Pro та Motorola Razr Fold у режимі суперзум як вдень, так і вночі. Результатами від поділився у статті для ZDNET.

Денна зйомка

Як зазначає експерт, якщо зробити фото на Pixel 10 Pro з суперзумом і одразу відкрити його, то на знімку з’явиться невелика анімація блиску. Це свідчить про те, що відбувається процес обробки за допомогою ШІ.

Motorola Razr Fold також обробляє збільшені зображення, але цей процес відбувається одразу після невеликої затримки, без жодних ознак в інтерфейсі користувача. За словами оглядача, йому більше до вподоби інтерфейс Pixel.

Порівняння фото на Galaxy S26 Ultra, Pixel 10 Pro та Razr Fold Фото: zdnet.com

Своєю чергою Galaxy S26 Ultra, схоже, не обробляє зображення. Це особливо примітно з огляду на те, що штучний інтелект активно використовується цим смартфоном для багатьох інших завдань.

Фото статуї Фогхорна-Лівгорна підтверджує, що Galaxy S26 Ultra ніяк не виправляє зображення. Pixel 10 Pro виконав досить делікатну роботу, тоді як Motorola Razr Fold, ймовірно, інтерпретував відблиски на статуї як текстуру.

Фото іграшок на Galaxy S26 Ultra Pixel 10 Pro Motorola Razr Fold Фото: zdnet.com

Далі Дуд сфотографував стенд із м’якими іграшками з відстані приблизно 100 метрів. Цього разу Motorola Razr Fold перевершив Pixel 10 Pro, але не набагато. Хоча Pixel зробив трохи плавніше фото, Motorola краще передав текстуру та освітлення.

Нічна зйомка

Щоб порівняти суперзум на флагманах Samsung, Motorola та Google при поганому освітленні, експерт вирішив сфотографувати нічний місяць.

Дуд наголосив, що зробити знімок місяця на Pixel 10 Pro виявилося справді складно, оскільки видошукач хаотично рухався, і в більшості випадків показував лише точку світла. Отримане фото зрештою виявилось переекспонованим.

Motorola Razr Fold та Samsung Galaxy S26 Ultra зробили дещо розмиті фото, однак знімок на Razr Fold все ж трохи чіткіший. На екрані телефону обидва фото виглядають однаково добре.

Нічне фото на Galaxy S26 Ultra, Pixel 10 Pro та Razr Fold Фото: zdnet.com

Підсумок

Тестування показало, що Samsung відстає від своїх конкурентів, коли йдеться про 100-кратний зум. Експерт також зазначив, що Motorola Razr Fold відноситься до категорії складаних смартфонів, які часто мають гірші камери, тож ця модель дещо перевершує очікування.

