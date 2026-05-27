Смартфоны Android с мощными камерами: эксперт сравнил флагманы Samsung, Google и Motorola (фото)

Samsung Galaxy S26 Ultra, Google Pixel 10 Pro и Motorola Razr Fold предлагают первоклассные камеры со 100-кратным зумом, однако в ходе тестирования они показали несколько разные результаты.

Обозреватель гаджетов Адам Дуд испытал камеры Galaxy S26 Ultra, Google Pixel 10 Pro и Motorola Razr Fold в режиме суперзум как днем, так и ночью. Результатами от поделился в статье для ZDNET.

Дневная съемка

Как отмечает эксперт, если сделать фото на Pixel 10 Pro с суперзумом и сразу открыть его, то на снимке появится небольшая анимация блеска. Это свидетельствует о том, что происходит процесс обработки с помощью ИИ.

Motorola Razr Fold также обрабатывает увеличенные изображения, но этот процесс происходит сразу после небольшой задержки, без каких-либо признаков в интерфейсе пользователя. По словам обозревателя, ему больше нравится интерфейс Pixel.

Фото: zdnet.com

В свою очередь Galaxy S26 Ultra, похоже, не обрабатывает изображения. Это особенно примечательно ввиду того, что искусственный интеллект активно используется этим смартфоном для многих других задач.

Фото статуи Фогхорна-Ливгорна подтверждает, что Galaxy S26 Ultra никак не исправляет изображение. Pixel 10 Pro выполнил довольно деликатную работу, тогда как Motorola Razr Fold, вероятно, интерпретировал блики на статуе как текстуру.

Фото: zdnet.com

Далее Дуд сфотографировал стенд с мягкими игрушками с расстояния примерно 100 метров. На этот раз Motorola Razr Fold превзошел Pixel 10 Pro, но не намного. Хотя Pixel сделал немного плавнее фото, Motorola лучше передал текстуру и освещение.

Ночная съемка

Чтобы сравнить суперзум на флагманах Samsung, Motorola и Google при плохом освещении, эксперт решил сфотографировать ночную луну.

Дуд отметил, что сделать снимок луны на Pixel 10 Pro оказалось действительно сложно, поскольку видоискатель хаотично двигался, и в большинстве случаев показывал только точку света. Полученное фото в конце концов оказалось переэкспонированным.

Motorola Razr Fold и Samsung Galaxy S26 Ultra сделали несколько размытые фото, однако снимок на Razr Fold все же немного четче. На экране телефона оба фото выглядят одинаково хорошо.

Фото: zdnet.com

Итог

Тестирование показало, что Samsung отстает от своих конкурентов, когда речь идет о 100-кратном зуме. Эксперт также отметил, что Motorola Razr Fold относится к категории складных смартфонов, которые часто имеют худшие камеры, поэтому эта модель несколько превосходит ожидания.

