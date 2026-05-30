Смартфон с хорошей камерой за среднюю цену: на какую модель стоит обратить внимание (фото)

Смартфон среднего класса OnePlus Nord 6 способен создавать качественные снимки, несмотря на отсутствие телеобъектива.

Система камер OnePlus Nord 6 включает 50-мегапиксельный основной объектив, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Результатами испытания устройства поделились эксперты портала Notebookcheck.

Тесты показали, что основная камера OnePlus Nord 6 делает четкие и детализированные фото даже при плохих условиях освещения. Эксперты особо отметили резкость изображения и хорошо подобранную экспозицию при слабом свете.

Фотографии, сделанные широкоугольной камерой, также выглядят детализированными, но есть недостатки в увеличении из-за отсутствия телеобъектива. Как объясняют в издании, пользователям придется полагаться на цифровой зум для съемки крупным планом, что может повлиять на качество изображения.

Что касается фронтальной камеры, эксперты высоко оценили качество фото, однако заметили, что динамический диапазон может теряться на очень ярких участках.

Заключение

В целом система камер OnePlus Nord 6 обеспечивает хорошие фотографии, но ей не хватает гибкости. Учитывая, что некоторые телефоны среднего класса уже предлагают объективы с разным фокусным расстоянием, Nord 6 кажется менее универсальным. В то же время возможностей Nord 6 вполне достаточно для пользователей, которые ищут смартфон для повседневной съемки.

Цена OnePlus Nord 6 — от 22 680 грн.

