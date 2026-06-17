Який смартфон середнього класу кращий: Motorola Edge 70 Pro+ проти OnePlus 15R (фото)

Motorola Edge 70 Pro+ та OnePlus 15R пропонують деякі флагманські функції за помірною ціною. Обидва смартфони мають преміальні дисплеї, потужне обладнання та великі акумулятори, однак у деяких аспектах вони різняться.

Смартфон Motorola Edge 70 Pro+ може похвалитися універсальною камерою та низкою цікавих функцій, тоді як OnePlus 15R зосереджений на продуктивності та тривалості роботи акумулятора, зазначає Gizmochina.

Дизайн

Motorola Edge 70 Pro+ отримав задню панель з екошкіри, яка зменшує кількість відбитків пальців та робить телефон зручнішим. Смартфон також має захист Gorilla Glass 7i, сертифікацію IP68/IP69 та відповідність стандарту міцності MIL-STD-810H.

OnePlus 15R Фото: Android Central

OnePlus 15R має більш преміальний вигляд завдяки алюмінієвій рамі та скляній конструкції. Він захищений за стандартом IP68/IP69K та підтримує eSIM.

Дисплей

Motorola Edge 70 Pro+ оснащений 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 144 Гц, HDR10+ та піковою яскравістю 5200 ніт. Своєю чергою OnePlus 15R використовує більший 6,83-дюймовий AMOLED-екран з частотою оновлення 165 Гц, підтримкою Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid та сумісністю з Ultra HDR.

Відео дня

Motorola Edge 70 Pro+ Фото: Motorola

Загалом OnePlus 15R трохи випереджає конкурента завдяки вищій частоті оновлення та ширшій підтримці HDR.

Продуктивність

OnePlus 15R працює на Snapdragon 8 Gen 5 у поєднанні з пам'яттю UFS 4.1 та ємністю до 512 ГБ. Він здатен забезпечити продуктивність флагманського рівня, зокрема для вимогливих ігор, редагування відео та штучного інтелекту.

OnePlus 15R Фото: gsmarena.com

Motorola Edge 70 Pro+ використовує процесор MediaTek Dimensity 8500 Extreme у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем UFS 4.1. Цього достатньо для плавної щоденної роботи, багатозадачності та ігор, проте 15R все ж лідирує у цьому аспекті.

Акумулятор

Edge 70 Pro+ отримав батарею ємністю 6500 мАг, що підтримує дротову зарядку потужністю 90 Вт, бездротову зарядку потужністю 15 Вт, а також зворотну зарядку. Саме універсальність заряджання є головною перевагою даної моделі.

Motorola Edge 70 Pro+ Фото: Motorola

Натомість OnePlus 15R має більший акумулятор ємністю 7400 мАг з дротовою зарядкою потужністю 80 Вт. Смартфон не підтримує бездротову зарядку, але є беззаперечним лідером, коли йдеться про час роботи від батареї.

Камера

Motorola Edge 70 Pro+ оснащений потрійною камерою, що включає 50-мегапіксельний основний сенсор, 50-мегапіксельну надширококутну камеру та 50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив з 3,5-кратним оптичним зумом. Спереду є фронтальна камера з автофокусом на 50 МП, здатна записувати відео у форматі 4K.

Важливо

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OnePlus 15R отримав скромнішу систему камер, що складається з -мегапіксельного основного сенсора та 8-мегапіксельної надширококутної камери. 32-мегапіксельна фронтальна камера теж пропонує автофокус та функцію відеозапису за допомогою оптичної стабілізації зображення, однак не може зрівнятися з Edge 70 Pro+ в роздільній здатності.

Вердикт експертів

Автори огляду дійшли висновку, що Motorola Edge 70 Pro+ — це кращий універсальний смартфон. Він забезпечує збалансований флагманський досвід, має значно потужнішу камеру та підтримує бездротову зарядку. До того ж Edge 70 Pro+ коштує дешевше.

В іншого боку OnePlus 15R є кращим варіантом для покупців, які шукають максимальну продуктивність та тривалий час автономної роботи. Він також вирізняється преміальною алюмінієвою рамкою та ультразвуковим сканером відбитків пальців.

Ціна Motorola Edge 70 Pro+ — близько 570 доларів (приблизно 25 590 грн).

Ціна OnePlus 15R — близько 650 доларів (приблизно 29 180 грн).

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