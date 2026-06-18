Недорогой смартфон с приличной камерой: сколько стоит новинка от Oppo (фото)

Компания Oppo представила среднебюджетный смартфон Reno 15A, который отличается емким аккумулятором и хорошими возможностями для фотосъемки.

Oppo Reno 15A вышел в Японии и имеет тот же номер модели и аппаратное обеспечение, что и Oppo Reno 15F. Это свидетельствует о том, что речь идет об одном и том же устройстве, ориентированном на разные рынки, отмечает Gizmochina.

Oppo Reno 15A получил 6,6-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, 10-битной глубиной цвета и пиковой яркостью до 1400 нит при солнечном свете. Дисплей защищен стеклом AGC Dragontrail STAR D+.

Цвета Oppo Reno 15A Фото: Oppo

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 1 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4X и хранилищем UFS 3.1. Особого внимания заслуживает аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт и зарядки PPS 55 Вт.

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Что касается камеры, Oppo Reno 15A оснащён 50-мегапиксельным основным объективом с поддержкой оптической стабилизации изображения, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом, 2-мегапиксельной макрокамерой и 50-мегапиксельной фронтальной камерой.

Среди прочих характеристик Oppo Reno 15A — поддержка NFC, Bluetooth 5.1, аудиопорт USB Type-C, поддержку карт microSD и ColorOS 16 на базе Android 16, сканер отпечатков пальцев, а также степень защиты от пыли и воды IP66/68/69. Доступны три цвета: Afterglow Pink, Twilight Navy и Aurora Blue.

Цена Oppo Reno 15A 8 ГБ + 128 ГБ — около 400 долларов.

Цена Oppo Reno 15A 12 ГБ + 256 ГБ — около 480 долларов.

Напомним, что смартфон Nothing Phone (3a) превосходит Samsung Galaxy A27 по возможностям камеры, хотя стоит примерно столько же.

Фокус также сообщал, что эксперт назвал флагманский смартфон Vivo X300 Ultra лучшим камерофоном 2026 года.