Недорогой смартфон с лучшей камерой: эксперт посоветовал альтернативу Samsung Galaxy A27 (фото)

Будущий Samsung Galaxy A27 уже претендует на звание лучшего бюджетного смартфона, однако Nothing Phone (3a) превосходит его в одном важном аспекте.

О преимуществах прошлогодней модели Nothing Phone (3a) по сравнению с Samsung Galaxy A27 рассказал эксперт портала PhoneArena Пьер Себастьяна.

Источники информации указывают на то, что Galaxy A27 получил неплохое аппаратное обеспечение, в частности чипсет Snapdragon 6 Gen 3. Хотя это далеко не самый мощный процессор, он превосходит чипсеты Exynos начального уровня.

Samsung Galaxy A27 Фото: Скриншот

Также сообщается, что Galaxy A27 оснащён 50-мегапиксельной основной камерой, 5-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 2-мегапиксельной макрокамерой. По мнению автора, такие крупные компании, как Samsung, уже давно должны были отказаться от 2-мегапиксельных макрокамер, поскольку они мало на что способны и, как правило, являются просто маркетинговым трюком.

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Nothing Phone (3a) Фото: Future

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В свою очередь, Nothing Phone (3a) оснащён 50-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом, 32-мегапиксельную фронтальную камеру и 50-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом. Именно возможности для фотосъемки дают ему ключевое преимущество перед новинкой Samsung.

Что касается остальных характеристик, Galaxy A27 и Phone (3a) не слишком сильно отличаются. Хотя устройство Nothing относится к среднему классу, за год оно подешевело и часто продается со скидками, что делает его близким по стоимости к бюджетному Galaxy A27.

Цена Nothing Phone (3a) в Украине — от 13 995 грн.

Цена Samsung Galaxy A27 в Украине — от 13 999 грн.

Напомним, что эксперт сравнил камеры флагманов Vivo X300 Ultra и Samsung Galaxy S26 Ultra.

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