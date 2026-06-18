Дешевий смартфон з кращою камерою: експерт порадив альтернативу Samsung Galaxy A27 (фото)

Майбутній Samsung Galaxy A27 вже претендує на звання найкращого бюджетного смартфона, проте Nothing Phone (3a) перевершує його у одному важливому аспекті.

Про переваги торішнього Nothing Phone (3a) порівняно з Samsung Galaxy A27 розповів експерт порталу PhoneArena П'єр Себастьяна.

Витоки інформації вказують на те, що Galaxy A27 отримав непогане обладнання, як от чипсет Snapdragon 6 Gen 3. Хоча це далеко не найпотужніший процесор, він кращий за чипсети Exynos початкового рівня.

Samsung Galaxy A27 Фото: Скриншот

Також повідомляється, що Galaxy A27 оснащений 50-мегапіксельною основною камерою, 5-мегапіксельною надширококутною камерою та 2-мегапіксельною макрокамерою. На думку автора, такі великі компанії, як Samsung, мали б давно відмовитися від 2-мегапіксельних макрокамер, оскільки вони мало на що здатні та зазвичай є просто маркетинговим трюком.

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Nothing Phone (3a) Фото: Future

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Своєю чергою Nothing Phone (3a) має 50-мегапіксельну основну камеру, 8-мегапіксельний надширококутний об’єктив, 32-мегапіксельну фронтальну камеру та 50-мегапіксельний телеоб'єктив з 2-кратним оптичним зумом. Саме можливості для фотозйомки дають йому ключову перевагу над новинкою Samsung.

Що стосується інших характеристик, Galaxy A27 та Phone (3a) не надто сильно відрізняються. Хоча пристрій Nothing відноситься до середнього класу, за рік він впав в ціні та часто продається зі знижками, що робить його близьким по вартості до бюджетного Galaxy A27.

Ціна Nothing Phone (3a) в Україні — від від 13 995 грн.

Ціна Samsung Galaxy A27 в Україні — від 13 999 грн.

Нагадаємо, експерт порівняв камери флагманів Vivo X300 Ultra та Samsung Galaxy S26 Ultra.

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