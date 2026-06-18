Недорогий смартфон з пристойною камерою: скільки коштує новинка від Oppo (фото)

Компанія Oppo представила середньобюджетний смартфон Reno 15A, який пропонує місткий акумулятор та хороші можливості для фотозйомки.

Oppo Reno 15A вийшов в Японії та має однаковий номер моделі та апаратне забезпечення з Oppo Reno 15F. Це свідчить про те, що йдеться про один і той самий пристрій, орієнтований на різні ринки, зазначає Gizmochina.

Oppo Reno 15A отримав 6,6-дюймовий AMOLED-екран із роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 Гц, 10-бітною глибиною кольору та піковою яскравістю до 1400 ніт на сонці. Дисплей захищений склом AGC Dragontrail STAR D+.

Кольори Oppo Reno 15A Фото: Oppo

Смартфон працює на процесорі Snapdragon 6 Gen 1 у поєднанні з оперативною пам'яттю LPDDR4X та сховищем UFS 3.1. Особливої уваги заслуговує акумулятор ємністю 7000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 80 Вт та зарядки PPS 55 Вт.

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Що стосується камери, Oppo Reno 15A оснащений 50-мегапіксельним основним об’єктивом з підтримкою оптичної стабілізації зображення, 8-мегапіксельним надширококутним об'єктивом, 2-мегапіксельною макрокамерою та 50-мегапіксельною фронтальною камерою.

Інші характеристики Oppo Reno 15A включають підтримку NFC, Bluetooth 5.1, аудіопорт USB Type-C, розширення карт microSD та ColorOS 16 на базі Android 16, сканер відбитків пальців, а також рівень захисту від пилу та води IP66/68/69. Доступні три кольори: Afterglow Pink, Twilight Navy та Aurora Blue.

Ціна Oppo Reno 15A 8 ГБ + 128 ГБ — близько 400 доларів.

Ціна Oppo Reno 15A 12 ГБ + 256 ГБ — близько 480 доларів.

Нагадаємо, смартфон Nothing Phone (3a) перевершує Samsung Galaxy A27 за можливостями камери, хоча коштує приблизно стільки ж.

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