Який бюджетний Android-смартфон кращий: Redmi Turbo 5 проти OnePlus Nord 6 (фото)

Смартфони середнього класу Xiaomi Redmi Turbo 5 та OnePlus Nord 6 пропонують пристойні характеристики для свого сегмента, проте їхні сильні сторони різняться.

Щоб спростити вибір між Redmi Turbo 5 та OnePlus Nord 6, експерти порталу Gizmochina порівняли ці два смартфони за низкою критеріїв.

Дизайн та дисплей

OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

Redmi Turbo 5 оснащений 6,59-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення 120 Гц та високою піковою яскравістю 3500 ніт. Він компактніший за свого конкурента, а металева рамка та скляна задня панель дозволили йому зберегти вагу на рівні 204 г.

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OnePlus Nord 6 отримав 6,78-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 1,5K та змінною частотою оновлення, яка масштабується до 165 Гц. Вища частота оновлення робить дану модель кращим вибором для геймерів, а технологія Aqua Touch 2.0 забезпечує чутливість екрана, навіть коли він мокрий.

Відео дня

Обидва телефони мають рейтинг захисту IP (IP66, IP68, IP69 та IP69K), що означає високу стійкість до пилу, здатність витримувати занурення та струмені води під високим тиском. Ба більше, OnePlus Nord 6 може похвалитися військовою сертифікацією MIL-STD-810H, що робить його ще міцнішим.

Продуктивність

Redmi Turbo 5 Фото: Xiaomi

Redmi Turbo 5 працює на базі MediaTek Dimensity 8500-Ultra, виготовленого за 4-нм техпроцесом. Пристрій також оснащений системою охолодження з випарною камерою площею 5300 мм². Завдяки цьому телефон легко справляється з багатозадачністю, важкими програмами та іграми без помітних уповільнень.

Своєю чергою OnePlus Nord 6 використовує чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Цей смартфон позиціонується як ігровий, тож його апаратне забезпечення спеціально налаштоване, щоб забезпечити перевагу у швидкості реагування.

Акумулятор

OnePlus Nord 6 має кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 9000 мАг, що підтримує зарядку потужністю 80 Вт. Redmi Turbo 5 отримав батарею на 7560 мАг та швидшу дротову зарядку потужністю 100 Вт. Окрім того, Xiaomi пропонує зворотну дротову зарядку потужністю 27 Вт.

Камера

OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

Обидва смартфони оснащені 50-мегапіксельним основним сенсором з оптичною стабілізацією зображення: Sony IMX882 на Redmi та Sony LYTIA-600 на OnePlus. Вони поєднуються зі стандартними 8-мегапіксельними надширококутними об'єктивами. Загалом як OnePlus Nord 6, так і Redmi Turbo 5 роблять хороші фото за хорошого освітлення.

Програмне забезпечення

OnePlus Nord 6 Фото: Android Authority

Redmi Turbo 5 та OnePlus Nord 6 працюють на Android 16. Вони отримуватимуть оновлення ОС впродовж наступних 4 років, а також патчі безпеки впродовж 6 років.

Експерти зазначили, що HyperOS 3 від Xiaomi зосереджена на плавній анімації, оптимізації системи та чистому інтерфейсі. Натомість OxygenOS 16 від OnePlus значною мірою заточена на функції штучного інтелекту.

Висновки

Redmi Turbo 5 – це більш практичний вибір для тих, хто шукає надійний, високопродуктивний телефон для щоденного використання. З іншого боку OnePlus Nord 6 є кращим варіантом для геймерів та використання ШІ, однак коштує дорожче. Остаточний вибір між цими двома телефонами залежить від пріоритетів користувача, а також від бюджету.

Ціна Redmi Turbo 5 — від 16 999 грн.

Ціна OnePlus Nord 6 — від 21 730 грн.

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