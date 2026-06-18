Не оновлюйте ці смартфони Samsung: популярні моделі "підсмажились" через One UI 8.5

Власники смартфонів серії Samsung Galaxy S23 скаржаться на проблеми з дисплеєм після оновлення операційної системи до версії One UI 8.5.

Під час встановлення нещодавно випущеної прошивки One UI 8.5 на дисплеях Samsung Galaxy S23 з’являються зелені та рожеві лінії. Про це пише SamMobile з посиланням на скарги користувачів.

Як зазначають у виданні, деякі смартфони Galaxy S23 без проблем оновилися до One UI 8.5, проте так пощастило не всім. Оскільки вважається, що це проблема дизайну та виробництва, власники пошкоджених пристроїв звертаються до Samsung по допомогу.

За словами експертів, проблема з появою зелених або рожевих ліній на дисплеях Samsung не нова. Її пов’язують з нагріванням пристрою, наприклад, під час встановлення оновлення програмного забезпечення.

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Раніше компанія замінювала дисплеї Galaxy S23, які страждали від зелених та рожевих ліній. Наразі немає інформації про те, чи продовжив бренд цю програму.

З огляду на це, експерти радять власникам Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra та Galaxy S23 FE поки утриматись від встановлення One UI 8.5. У виданні також припускають, що утримання телефону в прохолодному середовищі під час оновлення ПЗ може запобігти "підсмажуванню" екрана.

Нагадаємо, деякі дешевші смартфони Samsung отримають флагманський інструмент Camera Assistant.

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