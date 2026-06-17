Google представила Android 17: що нового та які пристрої отримають цю ОС першими (фото)

Google випустила ОС Android 17. У цьому оновленні особливу увагу приділено покращенню багатозадачності, вбудованим ігровим режимам та посиленому захисту особистих даних. Ось головні нововведення.

Першими доступ до системи отримали власники пристроїв лінійки Pixel, починаючи з серії Google Pixel 6 та новіших моделей, повідомляє Google. На смартфонах і планшетах інших виробників прошивка з’явиться найближчими місяцями.

Багатозадачність та інтерфейс

Функція App Bubbles тепер працює з будь-якими програмами. Користувач може згорнути активний додаток у плаваючий бульбашок. На планшетах і складаних смартфонах з'явилася панель Bubble Bar для зручного керування вікнами. Настільний режим отримав інтерактивну функцію "картинка в картинці". Вікна залишаються активними поверх інших програм і не перекриваються ними.

У налаштуваннях головного екрана з’явилася опція приховування назв додатків. Тепер можна вимкнути темну тему окремо для певних програм. У панелі швидких налаштувань кнопки керування Wi-Fi та мобільним інтернетом знову розділили на дві незалежні клавіші для швидкого доступу. Також у системі частіше застосовується розмиття фону.

Відео дня

Функція App Bubbles на складаних смартфонах з Android 17 Фото: Google

Ігри та медіа

Система отримала вбудований інструмент для перепризначення кнопок на фізичних контролерах. Налаштування зберігаються на рівні системи. Складні пристрої отримали спеціальний ігровий режим. При його активації верхня половина екрана відводиться під саму гру, а нижня перетворюється на динамічний геймпад.

Функція запису екрана доповнена функцією Screen Reactions. Вона відображає зображення з фронтальної камери у плаваючому вікні поверх інтерфейсу. Алгоритми автоматично вирізають фон без використання хромакея. Регулювання гучності розділили на два потоки: звук медіафайлів і відповіді голосового асистента тепер налаштовуються окремо.

Android 17 дає змогу записувати відео з собою поверх запису екрана: це зручно для відео з реакціями або інструкціями Фото: Google

Безпека та екосистема

Нові засоби захисту від крадіжки ввімкнені за замовчуванням на всіх смартфонах. Доступ до контактів та точного місцезнаходження тепер надається додаткам одноразово для конкретної сесії. Вбудований захист затримує зчитування SMS-кодів на три години. Це не дозволяє шкідливому ПЗ перехопити одноразові паролі. Під час введення паролів з фізичної клавіатури символи на екрані миттєво приховуються.

Функція Continue On спрощує перехід між пристроями. Запущений додаток на смартфоні можна одразу відкрити на планшеті з того самого місця. Батьківський контроль глибоко інтегровано в систему. Він дозволяє обмежувати час користування пристроєм та встановлювати нічне блокування прямо в основних налаштуваннях.

Раніше повідомлялося про найкращі смартфони POCO на будь-який бюджет.

Також Фокус повідомляв, що смартфон Motorola Edge 70 Pro виявився кращим за Xiaomi 17T з несподіваної причини.