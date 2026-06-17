Найкращі смартфони POCO на будь-який бюджет: топ-5 моделей 2026 року (фото)

Смартфони POCO відомі своїми найкращими характеристиками за найнижчу ціну. У 2026 році виробник оновив популярні лінійки, запропонувавши бюджетні та субфлагманські моделі.

Фокус склав рейтинг п’яти найцікавіших моделей POCO, відсортувавши їх від недорогих до преміальних, а також проаналізувавши переваги та недоліки кожного пристрою.

POCO C85 4G

Смартфон початкового рівня POCO C85 4G оснащений великим 6,9-дюймовим IPS-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц та роздільною здатністю 1600x720 пікселів. Гаджет базується на процесорі MediaTek Helio G81 Ultra, працює під управлінням ОС Android 15 з інтерфейсом HyperOS 2 і має базовий захист від бризок за стандартом IP64. Ємний акумулятор на 6000 мА·год підтримує дротову зарядку потужністю 33 Вт, а за фото- та відеозйомку відповідає 50-мегапіксельна основна камера з фазовим автофокусом.

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Смартфон POCO C85 Фото: Xiaomi

Експерти відзначають у цьому смартфоні баланс між практичністю та доступністю, але застерігають щодо апаратних обмежень бюджетного класу.

Переваги: привабливий дизайн із надійною збіркою, величезний IPS-екран, висока автономність, наявність NFC, слота для microSD та FM-радіо.

привабливий дизайн із надійною збіркою, величезний IPS-екран, висока автономність, наявність NFC, слота для microSD та FM-радіо. Недоліки: низька продуктивність через застарілий чіпсет і повільну пам'ять eMMC 5.1, відсутність стереодинаміків, віртуальний датчик наближення та неможливість запису відео у форматі 4K.

Ціна:

POCO C85 6/128 ГБ — 6 699 грн.

POCO M8 5G

Середньобюджетний телефон POCO M8 5G оснащений 6,77-дюймовою AMOLED-матрицею (2392x1080 пікселів) з частотою оновлення 120 Гц, виміряна яскравість якої в тестах склала 1473 ніт. Пристрій оснащений енергоефективним чіпом Snapdragon 6 Gen 3, який набирає 631 693 бали в бенчмарку AnTuTu 10, і живиться від кремній-вуглецевого акумулятора ємністю 5520 мА·год (показник активного використання — 13 годин 54 хвилини). Гаджет отримав потужний захист від струменів води за стандартом IP66 і підтримує 45-ватну зарядку.

Смартфон POCO M8 Фото: gsmarena.com

Ця модель стала чудовим вибором для повсякденних завдань, забезпечуючи стабільну роботу та тривалу програмну підтримку у вигляді чотирьох великих оновлень Android.

Переваги: міцний корпус із захистом IP65/IP66, яскравий AMOLED-дисплей, чудовий контроль температури під навантаженням, хороша автономність та підтримка карт microSD.

міцний корпус із захистом IP65/IP66, яскравий AMOLED-дисплей, чудовий контроль температури під навантаженням, хороша автономність та підтримка карт microSD. Недоліки: відсутність ультраширококутного об'єктива, нестабільна підтримка HDR-відео на практиці та відсутність стабілізації під час зйомки відео у форматі 4K.

Ціна:

POCO M8 5G 8/256 ГБ — 11 999 грн.

POCO X8 Pro

Більш потужний середньокласний смартфон POCO X8 Pro орієнтований на вимогливих користувачів, які шукають компактний пристрій. Чіпсет MediaTek Dimensity 8500 Ultra набирає вражаючі 1 663 640 балів у тесті AnTuTu 10. Телефон оснащений 6,59-дюймовим AMOLED-дисплеєм (2756x1268 пікселів) з підтримкою Dolby Vision та акумулятором на 6500 мА·год, що забезпечує 16 годин 52 хвилини активної роботи екрану. X8 Pro підтримує зарядку потужністю 100 Вт і надійно захищений від води та пилу за стандартом IP68/IP69K.

Смартфон POCO X8 Pro Фото: Beebom Gadgets

Цей пристрій поєднує чудову ергономіку та вражаючі мультимедійні можливості, ставши однією з найкращих пропозицій у своєму сегменті.

Переваги: зручний розмір, чудовий OLED-екран, феноменальний час автономної роботи, висока чиста продуктивність, чудові фото з основної 50-мегапіксельної камери (OIS) та надшвидка пам’ять UFS 4.1.

зручний розмір, чудовий OLED-екран, феноменальний час автономної роботи, висока чиста продуктивність, чудові фото з основної 50-мегапіксельної камери (OIS) та надшвидка пам’ять UFS 4.1. Недоліки: відсутність телеоб'єктива для оптичного зуму та неможливість запису відео 4K на фронтальну камеру.

Ціна:

POCO X8 Pro 8/256 ГБ — 17 499 грн.

POCO X8 Pro Max

Субфлагман POCO X8 Pro Max вирізняється гігантським кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 8500 мА·год, який забезпечує рекордні 25 годин 22 хвилини в тесті активного використання. Гаджет працює на топовому 3-нанометровому чіпі MediaTek Dimensity 9500s (2 445 108 балів у AnTuTu 10), а зображення виводиться на 6,83-дюймову AMOLED-панель (2772x1280 пікселів) із виміряною піковою яскравістю 1114 ніт, 12-бітною глибиною кольору та ШІМ 3840 Гц. У смартфоні встановлено ультразвуковий сканер відбитків пальців, є підтримка Wi-Fi 7 та захист від вологи за стандартом IP68/IP69K.

Смартфон POCO X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Ця модель створена для тих, кому потрібна максимальна швидкість роботи та видатна автономність за конкурентною ціною.

Переваги: найкращий на ринку час автономної роботи, великий і яскравий дисплей із частотою оновлення 120 Гц та підтримкою Dolby Vision, 100-ватна зарядка та висока якість знімків, зроблених основною 50-мегапіксельною камерою (OIS).

найкращий на ринку час автономної роботи, великий і яскравий дисплей із частотою оновлення 120 Гц та підтримкою Dolby Vision, 100-ватна зарядка та висока якість знімків, зроблених основною 50-мегапіксельною камерою (OIS). Недоліки: досить проста 8-мегапіксельна надширококутна камера та відсутність окремого модуля телефото для оптичного наближення.

Ціна:

POCO X8 Pro Max 12/256 ГБ — 23 999 грн.

POCO F8 Ultra

Флагман POCO F8 Ultra оснащений найпотужнішим процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, який набрав 2 720 760 балів у тесті AnTuTu 10. Пристрій оснащений 6,9-дюймовим AMOLED-екраном (2608x1200 пікселів) із частотою ШІМ 2560 Гц та підтримкою 120 Гц. Акумулятор ємністю 6500 мА·год стабільно витримує 18 годин 52 хвилини в тесті Active Use Score. Підтримується 100-ватна дротова зарядка та 50-ватна бездротова. Комплект камер включає три 50-мегапіксельні сенсори: основний, надширококутний і телеоб'єктив-перископ із 5-кратним оптичним зумом.

Смартфон POCO F8 Ultra Фото: gsmarena.com

Цей телефон кидає виклик дорожчим флагманам провідних брендів. Він також оснащений унікальною стереосистемою 2.1 від Bose із вбудованим сабвуфером.

Переваги: надійний захист від вологи за стандартом IP68, цікавий дизайн (є варіант із джинсовою текстурою), надзвичайно яскравий екран, потужні та якісні стереодинаміки, підтримка eSIM, максимальна швидкість роботи завдяки флагманському чіпу та чудовий набір камер.

надійний захист від вологи за стандартом IP68, цікавий дизайн (є варіант із джинсовою текстурою), надзвичайно яскравий екран, потужні та якісні стереодинаміки, підтримка eSIM, максимальна швидкість роботи завдяки флагманському чіпу та чудовий набір камер. Недоліки: матриця не підтримує технологію LTPO для адаптивного регулювання частоти оновлення, фіксується помітне зниження продуктивності під час пікових навантажень на процесор, а у фронтальній та ультраширококутній камерах відсутній автофокус.

Ціна:

POCO F8 Ultra 12/256 ГБ — 39 999 грн.

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