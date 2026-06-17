Лучшие смартфоны POCO на любой бюджет: топ-5 моделей 2026 года (фото)

Телефоны POCO известны максимальными характеристиками за минимальную стоимость. В 2026 году производитель обновил популярные линейки, предложив бюджетные и субфлагманские варианты.

Фокус собрал рейтинг из пяти наиболее интересных моделей POCO, отсортировав их от недорогих к премиальным, а также разобрав плюсы и минусы каждого аппарата.

POCO C85 4G

Смартфон начального уровня POCO C85 4G оснащен крупным 6,9-дюймовым IPS-дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением 1600x720 пикселей. Гаджет базируется на процессоре MediaTek Helio G81 Ultra, работает под управлением ОС Android 15 с интерфейсом HyperOS 2 и имеет базовую защиту от брызг по стандарту IP64. Емкая батарея на 6000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 33 Вт, а за фото- и видеосъемку отвечает 50-мегапиксельная основная камера с фазовым автофокусом.

Відео дня

Смартфон POCO C85 Фото: Xiaomi

Эксперты выделяют в смартфоне баланс практичности и доступности, но предупреждают об аппаратных ограничениях бюджетного класса.

Плюсы: привлекательный дизайн с надежной сборкой, огромный IPS-экран, высокая автономность, наличие NFC, слота для microSD и FM-радио.

привлекательный дизайн с надежной сборкой, огромный IPS-экран, высокая автономность, наличие NFC, слота для microSD и FM-радио. Минусы: слабая производительность из-за устаревшего чипсета и медленной памяти eMMC 5.1, отсутствие стереодинамиков, виртуальный датчик приближения и невозможность записи видео в 4K.

Цена:

POCO C85 6/128GB — 6 699 грн.

POCO M8 5G

Среднебюджетный телефон POCO M8 5G предлагает 6,77-дюймовую AMOLED-матрицу (2392x1080 пикселей) на 120 Гц, измеренная яркость которой в тестах составила 1473 нит. Аппарат оснащается энергоэффективным чипом Snapdragon 6 Gen 3, набирающим 631 693 балла в бенчмарке AnTuTu 10, и питается от кремний-углеродного аккумулятора на 5520 мАч (показатель активного использования — 13 часов 54 минуты). Гаджет получил мощную защиту от водяных струй по стандарту IP66 и поддерживает 45-ваттную зарядку.

Смартфон POCO M8 Фото: gsmarena.com

Эта модель стала отличным выбором для повседневных задач, предлагая стабильную работу и долгую программную поддержку в виде четырех крупных обновлений Android.

Плюсы: прочный корпус с защитой IP65/IP66, яркий AMOLED-дисплей, отличный температурный контроль под нагрузкой, хорошая автономность и поддержка карт microSD.

прочный корпус с защитой IP65/IP66, яркий AMOLED-дисплей, отличный температурный контроль под нагрузкой, хорошая автономность и поддержка карт microSD. Минусы: отсутствие ультраширокоугольного объектива, нестабильная поддержка HDR-видео на практике и нехватка стабилизации при съемке роликов в 4K.

Цена:

POCO M8 5G 8/256GB — 11 999 грн.

POCO X8 Pro

Более мощный середняк POCO X8 Pro нацелен на требовательных пользователей, ищущих компактный девайс. Чипсет MediaTek Dimensity 8500 Ultra набирает внушительные 1 663 640 баллов в AnTuTu 10. Телефон укомплектован 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем (2756x1268 пикселей) с поддержкой Dolby Vision и аккумулятором на 6500 мАч, выдающим 16 часов 52 минуты активного экрана. X8 Pro поддерживает зарядку на 100 Вт и плотно защищен от воды и пыли по стандарту IP68/IP69K.

Смартфон POCO X8 Pro Фото: Beebom Gadgets

Аппарат сочетает отличную эргономику и впечатляющие мультимедийные возможности, оказавшись одним из лучших предложений в своем сегменте.

Плюсы: удобный размер, превосходный OLED-экран, феноменальное время автономной работы, высокая чистая производительность, отличные фото с основной 50-мегапиксельной камеры (OIS) и сверхбыстрая память UFS 4.1.

удобный размер, превосходный OLED-экран, феноменальное время автономной работы, высокая чистая производительность, отличные фото с основной 50-мегапиксельной камеры (OIS) и сверхбыстрая память UFS 4.1. Минусы: отсутствие телеобъектива для оптического зума и невозможность записи видео 4K на фронтальную камеру.

Цена:

POCO X8 Pro 8/256GB — 17 499 грн.

POCO X8 Pro Max

Субфлагман POCO X8 Pro Max выделяется гигантской кремний-углеродной батареей на 8500 мАч, которая обеспечивает рекордные 25 часов 22 минуты в тесте активного использования. Гаджет работает на топовом 3-нанометровом чипе MediaTek Dimensity 9500s (2 445 108 баллов в AnTuTu 10), а изображение выводится на 6,83-дюймовую AMOLED-панель (2772x1280 пикселей) с измеренной пиковой яркостью 1114 нит, 12-битной глубиной цвета и ШИМ 3840 Гц. В смартфоне установлен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, есть поддержка Wi-Fi 7 и влагозащита IP68/IP69K.

Смартфон POCO X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Модель создана для тех, кому нужно максимальное быстродействие и выдающаяся автономность по конкурентной цене.

Плюсы: лучшее на рынке время работы от батареи, большой и яркий дисплей 120 Гц с поддержкой Dolby Vision, 100-ваттная зарядка и хорошее качество снимков на основную 50 Мп камеру (OIS).

лучшее на рынке время работы от батареи, большой и яркий дисплей 120 Гц с поддержкой Dolby Vision, 100-ваттная зарядка и хорошее качество снимков на основную 50 Мп камеру (OIS). Минусы: довольно простая 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и отсутствие выделенного модуля телефото для оптического приближения.

Цена:

POCO X8 Pro Max 12/256GB — 23 999 грн.

POCO F8 Ultra

Флагман POCO F8 Ultra предлагает ультимативный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, демонстрирующий 2 720 760 баллов в AnTuTu 10. Аппарат оснащен 6,9-дюймовым AMOLED-экраном (2608x1200 пикселей) с частотой ШИМ 2560 Гц и поддержкой 120 Гц. Аккумулятор емкостью 6500 мАч стабильно держит 18 часов 52 минуты в тесте Active Use Score. Поддерживается 100-ваттная проводная зарядка и 50-ваттная беспроводная. Набор камер включает в себя три 50-мегапиксельных сенсора: основной, сверхширик и телефото-перископ с 5-кратным оптическим зумом.

Смартфон POCO F8 Ultra Фото: gsmarena.com

Этот телефон бросает вызов более дорогим флагманам ведущих брендов. Он также предлагает уникальную стереосистему 2.1 от Bose со встроенным сабвуфером.

Плюсы: надежная влагозащита IP68, интересный дизайн (есть вариант с джинсовой текстурой), сверхъяркий экран, мощные и качественные стереодинамики, поддержка eSIM, предельная скорость работы благодаря флагманскому чипу и отличный набор камер.

надежная влагозащита IP68, интересный дизайн (есть вариант с джинсовой текстурой), сверхъяркий экран, мощные и качественные стереодинамики, поддержка eSIM, предельная скорость работы благодаря флагманскому чипу и отличный набор камер. Минусы: матрица не поддерживает технологию LTPO для адаптивной подстройки частоты обновления, фиксируется заметный троттлинг при пиковых нагрузках на процессор, а во фронтальной и ультраширокоугольной камерах отсутствует автофокус.

Цена:

POCO F8 Ultra 12/256GB — 39 999 грн.

Ранее сообщалось про более дешевые смартфоны с отличным процессором Snapdragon 8 Gen 3.

Также Фокус писал про лучшие смартфоны Xiaomi на любой бюджет в 2026 году.