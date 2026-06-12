Более дешевые смартфоны с отличным процессором: топ-5 моделей в 2026 году (фото)

Чтобы получить высокую скорость работы, топовую графику в играх и современные ИИ-функции, необязательно переплачивать тысячи долларов. Вот смартфоны, которые удивляют производительностью, несмотря на умеренные цены.

Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (флагманское решение 2024 года) остается актуальным и по сей день. Чип применяется в бывших флагманах, которые сильно подешевели в 2026-м, а также в продвинутых моделях среднего класса. Фокус собрал пять мощных телефонов на базе этого решения. Модели упорядочены по возрастанию их цены в украинской рознице.

POCO F7 Pro

Смартфон POCO F7 Pro, вышедший весной 2025 года, предлагает характеристики субфлагмана по конкурентной цене. Аппарат получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран с высоким разрешением 3200x1440 пикселей (2K), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит. Корпус устройства выполнен из стекла с алюминиевой рамкой, защищен от воды по стандарту IP68. Работает под управлением операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2 (обновление до Android 16 и HyperOS 3 уже доступно, а в будущем придет еще три номерных апдейта).

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Смартфон POCO F7 Pro Фото: gsmarena.com

Главным преимуществом телефона батарея емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт, позволяющей восполнить 100% заряда за 37 минут. За фото- и видеосъемку отвечает двойная основная камера с главным сенсором на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS) и широкоугольным объективом на 8 Мп. Возможна запись видео в формате 8K и 4K 60 fps. Модель оснащена ультразвуковым подэкранным сканером отпечатков пальцев и быстрым накопителем стандарта UFS 4.1.

Цена в Украине:

POCO F7 Pro 12/256GB — 19 999 грн.

OnePlus Ace 5

Китайский сотовый телефон OnePlus Ace 5 тоже предлагает очень высокую производительность по относительно доступной цене. Это недооцененный вариант, который предназначался для рынка КНР, но у нас тоже продается официально. Он оснащен 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2780х1264 пикселей и пиковой яркостью до 4500 нит. Защиту лицевой и тыльной панелей обеспечивает закаленное стекло Crystal Shield Glass, а рамка выполнена из алюминия. Аппарат поставляется с ОС Android 15 и интерфейсом ColorOS 15, защищен от влаги и пыли по стандарту IP65.

Смартфон OnePlus Ace 5 Фото: rozetka.com.ua

Ace 5 выделяется массивным кремний-углеродным аккумулятором емкостью 6415 мАч, который полностью заряжается от адаптера мощностью 80 Вт за 35 минут. Набор камер включает в себя основной модуль на 50 Мп с фазовым автофокусом и оптической стабилизацией (OIS), 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и макросенсор на 2 Мп. Смартфон использует чип Snapdragon 8 Gen 3, хранилище стандарта UFS 4.0 и оборудован оптическим сканером отпечатков пальцев под экраном.

Цена в Украине:

OnePlus Ace 5 12/256GB — 20 079 грн.

Samsung Galaxy S24

Мобильный телефон Samsung Galaxy S24 — это компактный флагман начала 2024 года, который в 2026 году сохраняет высокую актуальность и значительно снизился в цене. Можно сказать, что это более разумная альтернатива Galaxy S26 — аппаратно флагманы Samsung кардинально не меняются уже несколько лет.

Гаджет получил 6,2-дюймовый дисплей Dynamic LTPO AMOLED 2X с разрешением 2340x1080 точек и частотой обновления 120 Гц. Корпус устройства защищен по стандарту IP68, рамка выполнена из усиленного алюминия Armor Aluminum 2, а с обеих сторон используется стекло Gorilla Glass Victus 2. Телефон даже на нашем рынке построен на чипе Snapdragon 8 Gen 3, как и все модели подборки.

Смартфон Samsung Galaxy S24 Фото: gsmarena.com

Из-за компактных габаритов емкость аккумулятора составляет скромные 4000 мАч, а мощность проводной зарядки ограничена 25 Вт при наличии беспроводной зарядки на 15 Вт. Тройная камера устройства включает основной сенсор на 50 Мп с OIS, полноценный телеобъектив на 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом и OIS, а также ультраширокоугольный модуль на 12 Мп. Главным преимуществом модели является длительная программная поддержка от производителя — до семи крупных обновлений ОС Android (смартфон уже обновляется до One UI 8.5).

Цена в Украине:

Samsung Galaxy S24 8/128GB — 23 999 грн.

Xiaomi 14

Смартфон Xiaomi 14 представляет собой еще один сбалансированный компактный флагман, совмещающий эргономичность и продвинутые фотовозможности. Устройство оснащается 6,36-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 2670х1200 пикселей, частотой 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и защитным стеклом Gorilla Glass Victus. Корпус сотового телефона получил влагозащиту IP68, алюминиевую раму и работает под управлением ОС Android 14 с графической оболочкой HyperOS (придут еще 4 обновления системы, поддержка продолжается).

Смартфон Xiaomi 14 Фото: gsmarena.com

Тройная камера создана в сотрудничестве с Leica и включает три полноценных датчика по 50 Мп каждый: основной (с OIS и крупной матрицей 1/1.31"), телеобъектив с 3,2-кратным оптическим приближением (OIS) и ультраширокоугольный модуль. За автономность отвечает батарея емкостью 4610 мАч, поддерживающая быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт (100% за 31 минуту) и беспроводную зарядку на 50 Вт. Встроенный накопитель стандарта UFS 4.0 обеспечивает максимальную скорость работы с файлами.

Цена в Украине:

Xiaomi 14 12/256GB — от 26 399 грн.

OnePlus 13R

Телефон OnePlus 13R, вышедший в начале 2025 года, спроектирован с акцентом на высокую производительность и автономность. Гаджет оснащен 6,78-дюймовым LTPO 4.1 AMOLED-дисплеем с разрешением 2780х1264 пикселей, частотой 120 Гц и внушительной пиковой яркостью до 4500 нит. Лицевая панель прикрыта стеклом Gorilla Glass 7i, рамка корпуса выполнена из алюминия, а сам смартфон имеет защиту от пыли и водных струй по стандарту IP65 и поставляется с прошивкой OxygenOS 15 на базе Android 15.

Смартфон OnePlus 13R Фото: phonearena.com

Автономную работу обеспечивает аккумулятор емкостью 6000 мАч, поддерживающий быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт (до 100% за 54 минуты). На тыльной панели расположена тройная камера с основным сенсором на 50 Мп с OIS, полноценным телеобъективом на 50 Мп с 2-кратным оптическим зумом для портретных снимков и ультраширокоугольным модулем на 8 Мп. Модель использует скоростную память стандарта UFS 4.0 и имеет гарантированную поддержку Android в течение 4 лет с момента выхода.

Цена в Украине:

OnePlus 13R 12/256GB — 28 094 грн.

Ранее сообщалось про смартфон с топовым процессором по средней цене. В поисках бескомпромиссной производительности по адекватной цене многие обращают внимание на линейку Poco F. Смартфон Poco F7 Ultra упал в цене, но все так же удивляет топовыми параметрами.

Также Фокус писал про лучшие смартфоны Motorola на любой бюджет.