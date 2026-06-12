Лучшие смартфоны Motorola на любой бюджет: топ-5 моделей 2026 года (фото)

Смартфоны Motorola популярны благодаря интересным параметрам, узнаваемому дизайну и умеренным ценам. Рассказываем про самые популярные модели — от ультрабюджетников до флагманских моделей.

Фокус подготовил подборку лучших телефонов Motorola в 2026 году, основываясь на отзывах экспертов и пользователей. Вот самые востребованные модели по соотношению цены и качества.

Motorola Moto G06 Power

Moto G06 Power — аппарат начального уровня для пользователей, которым важна батарея. Мобильный телефон оснащен крупным 6,88-дюймовым IPS LCD-экраном с разрешением 1640х720 пикселей и частотой обновления 120 Гц, защищенным стеклом Gorilla Glass 3. Аппаратная платформа базируется на 12-нанометровом процессоре MediaTek Helio G81 Ultra под управлением операционной системы Android 15. Решение базовое, прямо скажем, высокой скорости ждать не стоит, но для этого ценового сегмента производительность удобоваримая.

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Motorola Moto G06 Power: бюджетный смартфон с большим экраном и высокой автономностью Фото: Root Nation

Главной фишкой устройства стал аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт. Два дня — вполне реальный срок эксплуатации на одном заряде. Корпус выполнен с использованием задней панели из силиконового полимера (экокожа), защищен от брызг по стандарту IP64 и сертифицирован по классу прочности Free fall Class A. Основная камера здесь одна и имеет разрешение 50 Мп.

Цена в Украине:

Motorola Moto G06 Power 4/256GB — 6 499 грн.

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50 Fusion относится к среднему классу и нацелен на баланс между эргономикой, качеством дисплея и защитными свойствами. Смартфон укомплектован 6,7-дюймовой изогнутой P-OLED матрицей с разрешением 2400х1080 пикселей, частотой обновления до 144 Гц и измеренной максимальной яркостью 1322 нит. Чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, набирающий в бенчмарке AnTuTu 580 458 баллов, обеспечивает достойный запас быстродействия.

Motorola Edge 50 Fusion стал хитом продаж благодаря стильному дизайну и доступной цене Фото: Motorola

Конструкция защищена от проникновения воды и пыли по стандарту IP68, допускающему погружение на глубину до 1,5 метров. Батарея на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт выдает 12 часов 40 минут активного использования по результатам тестирования GSMArena. Камера состоит из основного модуля на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS) и ультраширокоугольного объектива на 13 Мп с автофокусом.

Цена в Украине:

Motorola Edge 50 Fusion 8/256GB — 9 999 грн.

Motorola Moto G86 Power

Moto G86 Power предлагает сочетание повышенной прочности и высокой автономности. Аппарат получил 6,67-дюймовый P-OLED дисплей с разрешением 2712х1220 пикселей (1.5K) и частотой обновления 120 Гц. Модель построена на базе чипа среднего уровня MediaTek Dimensity 7300. Примечательно, что есть слот для карт памяти microSDXC.

Moto G86 Power обладает емким аккумулятором Фото: YouTube

Телефон защищен по максимальным стандартам IP68/IP69 (выдерживает высоконапорные струи горячей воды) и сертифицирован согласно спецификации MIL-STD-810H (защита от падений). Аккумулятор емкостью 6720 мАч поддерживает зарядку мощностью 30 Вт. На задней панели установлена двойная камера: основной датчик на 50 Мп с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный модуль на 8 Мп.

Цена в Украине:

Motorola Moto G86 Power 12/256GB — 12 499 грн.

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Pro позиционируется как субфлагман, ориентированный на ресурсоемкие задачи и мобильную съемки. Процессор MediaTek Dimensity 8350 Extreme демонстрирует в тесте AnTuTu 10 результат в 1 356 227 баллов. Экран представляет собой 6,7-дюймовую P-OLED панель с разрешением 2712х1220 точек, поддержкой 120 Гц и измеренной максимальной яркостью 1595 нит.

Смартфон Motorola Edge 60 Pro Фото: gsmarena.com

В гаджете установлен кремний-углеродный (Si/C) аккумулятор емкостью 6000 мАч, поддерживающий 90-ваттную проводную и 15-ваттную беспроводную зарядку, с тестовым временем активной работы 16 часов 14 минут. Главное преимущество модели для класса — тройная камера, включающая главный модуль на 50 Мп с OIS, 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом (OIS) и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик. Корпус герметичен (IP68/IP69) и соответствует спецификациям MIL-STD-810H.

Цена в Украине:

Motorola Edge 60 Pro 8/256GB — 19 999 грн.

Motorola Signature

Motorola Signature — флагман 2026 года, объединяющий в себе передовые параметры и стильный дизайн. Смартфон базируется на флагманском 3-нм чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с графикой Adreno 829, демонстрируя 2 381 753 балла в AnTuTu 10 и 3 057 975 баллов в версии v11. Отметим, что это не самый топовый чип Qualcomm (не 8 Elite Gen 5), но в целом быстродействие очень высокое.

6,8-дюймовый LTPO AMOLED экран с частотой обновления до 165 Гц (2780х1264) поддерживает Dolby Vision, защищен стеклом Gorilla Glass Victus 2. Кроме того, производитель заявляет для Motorola Signature до 7 крупных обновлений ОС Android — поддержка ПО находится наравне с актуальными Google Pixel и Galaxy S.

Смартфон Motorola Signature Фото: gsmarena.com

При толщине корпуса всего 7 мм телефон получил алюминиевую рамку, защиту IP68/IP69, поддержку стандартов MIL-STD-810H и стереодинамики с настройкой Bose. Тройная основная камера состоит из сенсоров по 50 Мп: главного (OIS), перископического телефото с 3-кратным оптическим приближением (OIS) и сверхширокоугольного. Предусмотрена возможность записи видео в 8K 30 fps с форматом Dolby Vision. Батарея емкостью 5200 мАч обеспечивает 16 часов 13 минут активной работы и поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт по проводу и 50 Вт беспроводным способом.

Цена в Украине:

Motorola Signature 16/512GB — 42 999 грн.

Ранее сообщалось, что дебютировал среднебюджетный смартфон Samsung Galaxy A27 5G, ключевой особенностью которого стала поддержка Android до 2032 года.

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