Найкращі смартфони Motorola на будь-який бюджет: топ-5 моделей 2026 року (фото)

Смартфони Motorola користуються популярністю завдяки цікавим характеристикам, впізнаваному дизайну та помірним цінам. Розповідаємо про найпопулярніші моделі — від ультрабюджетних до флагманських.

Фокус підготував добірку найкращих телефонів Motorola у 2026 році, спираючись на відгуки експертів та користувачів. Ось найпопулярніші моделі за співвідношенням ціни та якості.

Motorola Moto G06 Power

Moto G06 Power — смартфон початкового рівня для користувачів, яким важлива автономність. Мобільний телефон оснащений великим 6,88-дюймовим IPS LCD-екраном з роздільною здатністю 1640х720 пікселів і частотою оновлення 120 Гц, захищеним склом Gorilla Glass 3. Апаратна платформа базується на 12-нанометровому процесорі MediaTek Helio G81 Ultra під управлінням операційної системи Android 15. Рішення базове, прямо скажемо, високої швидкості чекати не варто, але для цього цінового сегмента продуктивність цілком прийнятна.

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Motorola Moto G06 Power: бюджетний смартфон із великим екраном та тривалим часом автономної роботи Фото: Root Nation

Головною особливістю пристрою став акумулятор ємністю 7000 мА·год із підтримкою дротової зарядки потужністю 18 Вт. Два дні — цілком реальний термін роботи на одному заряді. Корпус виконаний із використанням задньої панелі з силіконового полімеру (екошкіра), захищений від бризок за стандартом IP64 і сертифікований за класом міцності Free fall Class A. Основна камера тут одна і має роздільну здатність 50 Мп.

Ціна в Україні:

Motorola Moto G06 Power 4/256 ГБ — 6 499 грн.

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50 Fusion належить до середнього класу і націлений на баланс між ергономікою, якістю дисплея та захисними властивостями. Смартфон укомплектований 6,7-дюймовою вигнутою P-OLED-матрицею з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів, частотою оновлення до 144 Гц і виміряною максимальною яскравістю 1322 ніт. Чіпсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, який набирає в бенчмарку AnTuTu 580 458 балів, забезпечує гідний запас швидкодії.

Motorola Edge 50 Fusion став хітом продажів завдяки стильному дизайну та доступній ціні Фото: Motorola

Конструкція захищена від проникнення води та пилу відповідно до стандарту IP68, що дозволяє занурювати пристрій на глибину до 1,5 метра. Акумулятор на 5000 мА·год з підтримкою швидкої зарядки потужністю 68 Вт забезпечує 12 годин 40 хвилин активного використання за результатами тестування GSMArena. Камера складається з основного модуля на 50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS) та ультраширококутного об'єктива на 13 Мп з автофокусом.

Ціна в Україні:

Motorola Edge 50 Fusion 8/256 ГБ — 9 999 грн.

Motorola Moto G86 Power

Moto G86 Power поєднує в собі підвищену міцність і високу автономність. Пристрій отримав 6,67-дюймовий P-OLED-дисплей з роздільною здатністю 2712х1220 пікселів (1,5K) і частотою оновлення 120 Гц. Модель побудована на базі чіпа середнього рівня MediaTek Dimensity 7300. Примітно, що є слот для карт пам'яті microSDXC.

Moto G86 Power оснащений акумулятором великої ємності Фото: YouTube

Телефон захищений відповідно до найвищих стандартів IP68/IP69 (витримує струмені гарячої води під високим тиском) та сертифікований згідно зі специфікацією MIL-STD-810H (захист від падінь). Акумулятор ємністю 6720 мАг підтримує зарядку потужністю 30 Вт. На задній панелі встановлена подвійна камера: основний датчик на 50 Мп з оптичною стабілізацією та надширококутний модуль на 8 Мп.

Ціна в Україні:

Motorola Moto G86 Power 12/256 ГБ — 12 499 грн.

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Pro позиціонується як субфлагман, орієнтований на ресурсомісткі завдання та мобільну зйомку. Процесор MediaTek Dimensity 8350 Extreme демонструє в тесті AnTuTu 10 результат у 1 356 227 балів. Екран являє собою 6,7-дюймову P-OLED-панель з роздільною здатністю 2712х1220 пікселів, підтримкою 120 Гц і виміряною максимальною яскравістю 1595 ніт.

Смартфон Motorola Edge 60 Pro Фото: gsmarena.com

У гаджеті встановлено кремній-вуглецевий (Si/C) акумулятор ємністю 6000 мА·год, що підтримує 90-ватну дротову та 15-ватну бездротову зарядку, з тестовим часом активної роботи 16 годин 14 хвилин. Головна перевага моделі у своєму класі — потрійна камера, що включає основний модуль на 50 Мп з OIS, 10-мегапіксельний телеоб'єктив з 3-кратним оптичним зумом (OIS) та 50-мегапіксельний надширококутний датчик. Корпус герметичний (IP68/IP69) і відповідає специфікаціям MIL-STD-810H.

Ціна в Україні:

Motorola Edge 60 Pro 8/256 ГБ — 19 999 грн.

Motorola Signature

Motorola Signature — флагман 2026 року, що поєднує в собі передові характеристики та стильний дизайн. Смартфон базується на флагманському 3-нм чіпсеті Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 з графічним процесором Adreno 829, демонструючи 2 381 753 бали в AnTuTu 10 і 3 057 975 балів у версії v11. Зазначимо, що це не найпотужніший чіп Qualcomm (не 8 Elite Gen 5), але загалом швидкодія дуже висока.

6,8-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей із частотою оновлення до 165 Гц (2780×1264) підтримує Dolby Vision та захищений склом Gorilla Glass Victus 2. Крім того, виробник заявляє, що для Motorola Signature буде випущено до 7 великих оновлень ОС Android — підтримка ПЗ знаходиться нарівні з актуальними Google Pixel та Galaxy S.

Смартфон Motorola Signature Фото: gsmarena.com

При товщині корпусу всього 7 мм телефон отримав алюмінієву рамку, захист за стандартами IP68/IP69, підтримку стандартів MIL-STD-810H та стереодинаміки з налаштуванням Bose. Потрійна основна камера складається з сенсорів по 50 Мп: головного (OIS), перископічного телеоб'єктива з 3-кратним оптичним наближенням (OIS) і надширококутного. Передбачена можливість запису відео в 8K 30 fps у форматі Dolby Vision. Батарея ємністю 5200 мАг забезпечує 16 годин 13 хвилин активної роботи та підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт по дроту та 50 Вт бездротовим способом.

Ціна в Україні:

Motorola Signature 16/512 ГБ — 42 999 грн.

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