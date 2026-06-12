Недорогий Samsung Galaxy A27 вже у продажу: потрійна камера, AMOLED 120 Гц та оновлення до 2032 року

Компанія Samsung без гучних презентацій поповнила свою лінійку смартфонів середнього цінового сегмента моделлю Galaxy A27 5G. Інформаційна сторінка пристрою з'явилася на офіційному сайті бренду в Чехії.

Новинка відрізняється збалансованими характеристиками та вражаючим терміном підтримки оновлень. Про основні параметри гаджета повідомляє Gizmochina.

Дизайн, дисплей та пам'ять

Габарити смартфона становлять 162,4 x 78,2 x 7,8 мм, а вага — 200 грамів. Лицьову панель займає 6,7-дюймовий Super AMOLED-екран з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 800 ніт. Захист матриці забезпечує скло Gorilla Glass Victus+, а корпус захищений від пилу та бризок за стандартом IP64. Сканер відбитків пальців вбудований у бічну кнопку живлення.

Встановлено чіпсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Доступні конфігурації з 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті стандарту LPDDR5x та накопичувачем UFS 3.1 об'ємом 128 або 256 ГБ. Приємним бонусом став гібридний слот з можливістю встановлення карт microSD об'ємом до 2 ТБ.

Відео дня

Samsung Galaxy A27 5G: новий бюджетний смартфон Фото: Samsung

Камери та автономність

За фото та відео відповідає потрійний блок камер на задній панелі:

Основний сенсор на 50 Мп з підтримкою оптичної стабілізації зображення (OIS).

Ультраширококутний модуль на 5 Мп.

Макрооб'єктив на 2 Мп.

У вирізі екрана спереду встановлено 12-мегапіксельну фронтальну камеру. Телефон може знімати відео у форматі 4K зі швидкістю 30 кадрів на секунду.

Живлення забезпечує акумулятор ємністю 5000 мА·год із підтримкою фірмової зарядки потужністю 25 Вт. До набору бездротових інтерфейсів входять дводіапазонний Wi-Fi ac та Bluetooth 5.1.

Кольори Samsung Galaxy A27 5G Фото: Samsung

Головним козирем Galaxy A27 5G на тлі конкурентів стала обіцянка довгострокової підтримки від виробника. Смартфон постачається з новітньою ОС Android 16 та оболонкою One UI 8.5. Samsung гарантує випуск номерних оновлень ОС та регулярних патчів безпеки протягом 6 років — смартфон зберігатиме актуальність ПЗ щонайменше до 2032 року.

Ціна смартфона поки що не розкрита. Модель буде доступна у чотирьох кольорах: чорному (Black), синьому (Blue), світло-рожевому (Light Pink) та світло-зеленому (Light Green). Очікується, що Samsung оголосить регіональні ціни та терміни надходження у продаж найближчими днями.

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